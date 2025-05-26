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沙漠AI帝國崛起 卡位AI世代成長曲線正逢時

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
科技巨頭助沙國啟動AI大基建。（資料來源：野村投信整理）
科技巨頭助沙國啟動AI大基建。（資料來源：野村投信整理）

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德表示，美國與沙烏地阿拉伯於5月13日簽署史上最大規模的6,000億美元合作協議，主要發展AI重點基礎建設。包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、亞馬遜、Google、思科、甲骨文等科技巨頭都將與沙國合作，共同建立沙漠中的「AI帝國」。從全球角度看，此舉加速全球AI建設普及化，從各國建立資料中心及主權AI，將大幅提升全球AI供應鏈的市值成長與商機。

美國銀行分析師預估，輝達進軍沙國市場可望帶來每年30至50億美元收入，足以緩解H20被限制進入大陸市場的影響，預計輝達2025年營收有望再創新高。游景德指出，台灣作為輝達最重要的合作夥伴，涵蓋晶圓代工、封測、系統整合、伺服器零組件等領域，相關廠商可望連帶受益。不僅是輝達，AMD和Google也參與此次美沙投資計畫，預期將帶動所有相關台廠供應鏈的成長。

AI吃電怪獸仍強大，加上AI用電需求步步高升仍可期，野村投信投資策略部副總張繼文分析，台灣核三廠2號機於5月17日正式除役，標誌著台灣核電時代的結束，電力供應將主要以火力發電為主。台電計劃新增近500萬瓩的天然氣發電機組，以確保供電穩定，今年內，四部大型天然氣機組將陸續上線。

台灣再生能源發電比例目前約為11.6%，預計到2026年11月將提升至20%，並在2025年達到23.4%，2030年進一步增至30%。隨著再生能源發電特性、極端氣候及AI發展帶來的用電需求增加，電力供應穩定性成為關鍵議題，尤其對科技業而言，儲能裝置和不斷電系統的建置尤為重要。綠能類股，甚或風電、太陽能股也可望雨露均霑。這些發展再次成為市場焦點，短期內引發市場關注。

游景德表示，台股即將進入除權息旺季，加上近期股市大幅回檔，使高息股殖利率上升具備投資吸引力，投資把握未來股價震盪時逢低布局機會，除了核心長期競爭力的AI產業/個股作為主要核心，美國境內通路/製造，及出口重電設備等，估計也還是可持續受惠， 可多元化布局重電、美國金屬通路等相關類股。另一方面，美股七雄整體財報資本支出未減續增，尤其是臉書擴大AI與資料中心投資、顯示AI仍是長期趨勢。就長期本益比來看，科技股目前仍處於近五年平均之下且對比跟大盤（標普500指數）的評價，目前科技股罕見溢價新低，僅次於疫情時期水準有鑑於科技巨頭財報亮眼、AI趨勢明確，基本面無虞的情況下，科技股評價面仍有較大回升空間。

輝達 AI

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