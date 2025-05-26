野村投信看好台股基本面利多、AI 領軍多頭攻勢

野村投信台股投資團隊預估2025年每股稅後盈餘（EPS）成長12.4%，彭博預估台股大盤本益比約15倍，低於近五年平均值，接近-1倍標準差，顯示台股評價已進入合理區間。野村投信表示現階段股市波動多為短期情緒面，短期市場因情緒面回檔，反而有利逢低布局台股基金，投資人反彈時汰弱留強，長線仍以AI相關為投資主軸透過定期定額局台股主動基金，參與台股帶來的投資趨勢。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，2025年上半年，美國展現出相對強勁的內需韌性，特別是在耐久財訂單與企業投資支出方面呈現回升跡象，顯示家庭與企業信心逐步恢復。然而，整體經濟成長依舊高度仰賴消費支出，結構性依賴消費的問題並未獲得根本改善。製造業雖自谷底回升，但受限於全球供應鏈重組與關稅政策不確定性，復甦幅度有限，空洞化問題仍為川普政府欲解決的關鍵。就業市場維持穩健，失業率處於低檔，惟新增職缺多為低附加價值與非全職職位，顯示勞動參與結構性問題猶存。在中美脫鉤趨勢加速之際，美國加快推進供應鏈重組與製造業回流至本土與墨西哥、東南亞等地，帶動FDI成長與就業需求，對中長期產業安全具有正面影響。儘管出口動能放緩對美元流動性造成壓力，但資金回流與企業再投資支撐其國際地位。對比之下，中國大陸經濟成長過度仰賴出口，在全球需求趨緩與中美摩擦升溫情境下，面臨潛在風險，且國內通縮與債務壓力仍須依靠貨幣與財政政策協調應對。

陳茹婷指出，科技股在近期股市反彈中，持續扮演領頭羊角色，美股七雄財報營收及獲利皆優於預期，最大好消息是科技巨頭資本支出未減續增，尤以臉書擴大AI與資料中心投資、三大科技巨頭CSP仍維持高度資本支出金額，未見AI需求反轉， 顯示AI仍是長期趨勢，隨著市場風險情緒持續好轉，未來基本面將再次成為主導股價表現的最重要因素。根據北美四大CSP已公布2025年資本支出金額估值，2025年年增率大於30%。進入2025年下半年，台股將迎來短期利多，包括關稅和解、減稅政策與聯準會降息預期、地緣風險緩和，但第3至4季則潛藏關稅戰升級為科技戰、政策效果遞減、全球供給過剩與流動性風險上升等不利因素。

陳茹婷示，即便近期大盤震盪，但從基本面出發的個股仍有不少好的投資機會，基於美國政策風險的前提，擬定三大選股方向：大者恆大、已在美國設廠或技術能力強可吃中國大陸市場，以及高度成長且規格升級型產業（例如AI相關），若下半年盤勢拉回或大震盪，投資人可考慮逢高分批獲利了結，但切記不要空手，保留戰力布局2026-2027年的長多部位。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，由於台股差異性頗大，波動度也較高，投資團隊需具有扎實的研究能力與操盤選股功力，才能掌握長期獲利關鍵。主動式基金經理人會緊貼盤勢動態調整持股，精選具成長潛力與基本面優異的標的，在反彈時修復力相對可期，成為長線資金低檔布局的首選。台股不僅是台灣投資人最為熟悉的市場，且具高現金殖利率優勢，在全球科技創新浪潮中舉足輕重，成長力十足。定期定額台股基金是最簡單方便的投資方式，既能透過專業投資團隊操作降低選股不確定性，亦有助分散風險、平均成本。短線因市場過度恐慌而造成的回檔可視為中長線布局的良機。