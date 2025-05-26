永豐投顧：中長線股價不空 等待機會

永豐投顧表示，觀察年初迄今的全球股市，表現差強人意，美股累計跌幅不到5%，歐洲股市還上漲超過5%，唯有去年大漲、今年要升息的日本跌了7%，台股基本面表現良好，卻是跌了6%，跌幅比費城半導體還多，台股已有超跌空間。投資人都在觀望方向，一旦突破會有較大波段走勢，建議先降低持股，等待方向出現。

台股目前的處境尷尬，上有壓力、下有支撐，形成橫向區間盤整，但是均衡很脆弱。回顧4月台股下影線有近3,000點，5月反彈近1,500點，目前位置繼續高持股的風險大於收益。

上周穆迪調降美債評等，雖然不像過去引發市場大震盪，但是美債殖利率仍然出現蠢動，30年期美債殖利率突破5%，兩年期則是站上4%。更值得注意的是標售的新債，20年期新債得標利率達到5.047%，顯著高於過去六次拍賣的平均值4.613%，市場如何解讀，值得警惕。