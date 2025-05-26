限空令退場台股警戒 大盤多空訊息交錯 法人估行情先下再上

台股限空令今（26）日退場，又逢川普放話將歐盟關稅調高至50%以及拉高手機關稅，關稅博弈風暴再起，台股進入警戒。不過，法人認為，新台幣匯率再度轉強、28日輝達財報可期，大盤在本周多空訊息交錯，行情將「先下再上」。

台股漲多，面臨獲利回吐壓力。這波漲勢從4月9日收盤17,391點算起，到上周五（23日）收盤的21,652點，加權指數累計已大漲4,261點，漲幅高達24.5%；而且，美股四大指數23日全面收黑，以費城半導體指數跌1.5%最重，那斯達克指數也下跌1%，都不利台股短線盤勢。

台股今日首先要面對的不確定因素，就是限空令退場。限空令由金管會宣布於4月7日起實施，其中有兩項措施將於今日退場，也就是每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數都恢復原先規定。目前只剩「開放可抵押多元擔保品」這一項措施仍維持。

圖／經濟日報提供

限空令實施以來，有效支撐台股，加權指數上周五收在21,652點，已回到川普4月初宣布對等關稅之前的價位。台股短線漲多，賣壓出籠，上周加權指數下跌0.8%，終結周線連四周收紅，外資在台指期未平倉空單也拉高至4萬口之上，是3月14日4.1萬口以來的高點。

另外，台股還面臨其他挑戰。川普威脅對歐盟徵50%關稅，也威脅對蘋果非美國製造iPhone徵收25%關稅、對三星及其他手機製造商在6月底課徵類似關稅。而且，川普仍未公布半導體關稅。

法人預估台股本周高檔震盪，輝達28日公布的財報及展望是觀察重點。綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清看法，輝達如果財報優於預期，加上GB200出貨放量，將有利相關供應鏈，支撐台股走勢，但國際間變數仍多，台股可能要先消化完賣壓再繼續上攻。

另外，美股漲多拉回，後市觀察美股是否止跌回穩；美國30年期公債殖利率上周突破5%，引發市場恐慌，本周可觀察更多公債標售情況；美元指數上周下跌2%，為六周來最大跌幅。新台幣走揚，是否吸引外資恢復買超台股，也是觀察重點。