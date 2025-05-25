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亂世下！巴菲特成投資明燈 法人獻資產配置三大策

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

2025上半年全球資本市場面臨前所未有的挑戰，然而，股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司憑藉穩健的投資策略，在市場動盪中展現韌性，成為亂世投資明燈。值此高不確定性環境，法人建議投資人聚焦巴菲特的三大資產配置策略，布局日本商社股票、美股科技龍頭與短期美國公債，以穩健方式應對市場的不確定性。

中國信託投信表示，巴菲特自2020年起投資日本五大商社，並於2025年4月宣布加碼持股至9.8%，接近上限，顯示其對商社長期價值的堅定信心。即便日本進入升息循環，巴菲特仍表示將持股長達50年，凸顯商社在全球供應鏈中的穩健地位。

中國信託投信表示，日本五大商社業務多元化，遍布全球的供應鏈布局使其能有效抵禦地緣政治與關稅衝擊。此外，日本五大商社積極回購庫藏股並提高股利率，吸引資金流入，推升股價表現。投資人若想投資日本商社，台股市場中也有日股ETF，是參與巴菲特投資哲學的便捷管道，可選擇成分股中五大商社含量較高的來投資。

此外，中國信託投信表示，廣為人知的巴菲特指標（美股總市值除以GDP）已回落至合理水平。儘管美股近期強勢反彈，NASDAQ 100指數本益比仍處相對低點。巴菲特在今年波克夏股東會上再次肯定蘋果（AAPL）的投資價值，儘管減持部分持股，蘋果仍是其最大持倉。當前蘋果股價估值回落至合理區間，具備加碼潛力。投資人可透過追蹤NASDAQ100指數的美股市值型ETF，參與科技股反彈行情，分享成長紅利。

另外，中國信託投信表示，今年以來川普對等關稅政策與美國經濟衰退風險，推升市場波動，但短天期美債因到期日近、波動率低，成為避險資產首選。根據波克夏財報顯示，短債占其債券投資的95%，凸顯巴菲特對短債的青睞。今年四月上旬，資金湧入一年內到期超短期債券創歷史新高。投資人可配置短天期美債ETF，確保資本安全並獲取穩定收益。

中國信託投信指出，在全球經濟不確定性高漲的亂世，巴菲特的投資哲學猶如明燈。投資人可參考波克夏的資產配置，透過日本商社、美股科技龍頭及短期美國公債，實現進可攻、退可守的投資組合，穩健應對市場挑戰。

巴菲特 中國信託

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