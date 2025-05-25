一周盤前股市解析／軍工、重電、綠能 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（23日）短線獲利賣壓出籠，指數終場下跌18點收21,652點。投顧法人建議操作時密切觀察後續政策走向及產業變化，逢低優先布局業績成長股，較看好的族群圍繞在AI及景氣復甦相關。

台新投顧協理范婉瑜指出，川普指出，建議於6月1日起對歐盟開徵50%關稅，並且對於蘋果開徵25%關稅中，美股在上周六凌晨收盤時下跌，國際市場投資氛圍暫轉保守，預計短線指數維持震盪，加上此波反彈累計漲幅已高，操作不宜過於積極；短線可先留意軍工、內需、資產股、重電、綠能、網通、AI電腦相關個股。

統一投顧協理陳晏平表示，川普減稅法案初步過關，市場對美國赤字惡化擔憂未完全消退，美債30年期殖利率走高，另外，5月新台幣升值，將影響出口商5月營收及後續半年報。

台股技術面仍維持高檔震盪，但外資期貨空單持續累積至4萬口之上，加上本周端午節長假在即，建議低接不追高。選股仍以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦AI概念股、航運族群、資產營建、成衣製鞋、重電及能源等。

第一金投顧協理黃奕銓認為，川普再次對歐盟、蘋果出招，將使近期指數震盪，然AI仍為趨勢所在，短線儘管可能震盪，但中長線仍正向看待，且隨關稅問題逐步明朗、AI持續成長、融資增加有限，都將帶動台股有撐，因此逢低優先布局業績成長股，較看好的族群包括IC設計、PC、筆記型電腦，伺服器組裝、光通訊，傳產股中長線留意原物料、車用、綠能、重電等成長股。

短線 台股 AI

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