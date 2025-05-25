留政鈺專欄／AI、資產概念股 題材熱

上周美國眾議院以215票對214票極小差距，通過川普減稅法案「One Big Beautiful Bill」，法案內容包括原定2025年底到期的個人與企業減稅展延，SALT（州和地方稅）扣除上限從1萬美元提高至4萬美元、減少風電和太陽能稅收抵免期限由2031年提前至2028年。

至於在債務上限與預算影響，提高債務上限至4兆美元以避免美債違約，法案預估十年內增加3.8兆美元赤字。法案也待參議院表決，目前參議院共和黨53席，民主黨47席，共和黨雖占有多數，仍未達60席終止辯論程序，可能採行預算協商透過簡單多數決通過議案。

惟多位共和黨參議員表示，將要求對該法案進行重大修改，然後才同意投票支持，後續法案在參議院仍有一段路要走。由於美國關稅談判仍未有新進展，對美國經濟表現影響仍待觀察。

近期公布S&P Global美國5月綜合採購經理人指數PMI初值由50.6升至52.1，創二個月新高，其中服務業PMI由50.8升至52.3，製造業由50.2升至52.3，更創下三個月新高，主要受到關稅暫緩提前拉貨效應。

金融市場方面，美股在連續三個月下跌後有機會在5月出現收紅，重點在輝達財報是否給市場投資人樂觀展望；債市部分，上周全球債市殖利率走揚，其中日本40年期和30年期債券殖利率分別創下3.697%和3.204%新高，日債殖利率走升主要受到日銀去年開始啟動量化緊縮（QT）政策，目前每季減少國債購買規模4,000億日圓，市場估下半年可能持續減少購債規模。

美債部分，受到降息時程推遲影響，6月維持利率不動機率高達94.7%，最快降息時間可能在9月，反應在近期美國10年期債券殖利率由月初4.1197%回升至4.6247%。由於6月聯準會將公布點陣圖，以目前情境來看，聯準會維持年內二次降息應該不會改變，美債殖利率大幅走揚機率應該不高。

台股部分，2025 COMPUTEX上周五落幕，今年以「AI Next」為主題，延續生成式AI熱潮，同時聚焦AI機器人、邊緣運算、智慧移動三大應用。本屆COMPUTEX吸引1,400家廠商參展，也驗證台廠在AI產業中的重要性。

此次最大的亮點，莫過於輝達宣布在北士科成立輝達海外總部，對中長期房市注入強心劑，包括新紡、士紙等上周出現明顯漲幅。

本周面臨端午連假，僅有四個交易日，截至上周台股表現，5月以來台股漲幅達7%，單月漲幅創下2023年6月以來最佳表現，年內跌幅收斂至6%。研究部統計，近十年來台股6月表現，平均上漲機率達七成，平均漲幅約1.2%，近五年來6月平均漲幅也有1.8%，台股後續表現審慎樂觀。

技術面來看，台股在創下21,879點波段高點後呈現整理，加上季線21,504點下彎壓力，預估短期台股可能在季線附近震盪。由於短線累積漲幅達4,000點，過度追高風險增加，持股維持五成以下，靜待5月營收公布，營收創高為選股方向。

（作者是第一金投顧資深協理）