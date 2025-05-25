就市論勢／消費電子零組件 可短打

經濟日報／ 吳志文（凱基開創基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

台股自4月9日低點反彈，主要反映川普政府對等關稅政策態度逐步軟化。從最初宣布延後90天實施，引導各國談判，到進一步將智慧手機、電腦等電子產品排除於對等關稅之外，這些舉措提振市場投資信心，進而帶動第二波全球半導體、消費電子供應鏈股價反彈。

5月11日美中達成關稅戰暫時休兵協議，不僅讓半導體族群延續漲勢，也同步帶動紡織、製鞋與高爾夫球等設廠東南亞的傳統產業股價明顯回溫。

另一方面，近期遠洋貨櫃運價節節攀升，顯示各國企業正積極備貨，增持現有成品、再製品零件庫存量，在此背景下，預估整體台灣企業5、6月營收有機會優於市場預期。

投資建議

目前台股投資主軸仍以AI伺服器供應鏈為核心，其次為跌深消費電子零組件，最後是傳統與金融產業。美國政府廢除AI晶片出口管制規定，並宣告將推行「大膽且包容的策略」，與信任的國家一起共享美國的AI技術。此舉有利擴大AI晶片可銷售區域，延續AI伺服器銷售生命周期，台灣AI半導體產供應鏈將持續受惠這波AI算力基礎建設浪潮。

隨輝達GB200 AI伺服器良率提升，相關測試、散熱與線性滑軌等供應商獲利有望相對亮眼。消費電子零組件如電視顯示驅動晶片，以及筆電、PC電源變壓器等，在需求回穩與基期低的雙重支撐下，也具備短線反彈契機。

半導體 AI

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