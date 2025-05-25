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里昂：自行車短期有壓 長期依舊保持樂觀

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

里昂於最新報告中指出，雖受關稅政策影響，巨大（9921）、美利達（9914）兩大腳踏車廠過去股價下挫，不過目前針對2025年至2026年整體市場依舊維持正向，但短期由於匯率不利變動與中國大陸市場動能疲弱的逆風。因此暫且下調目標價。

巨大部分從225元調降至160元，而美利達則是從230元降至150元。但評等方面依舊分別維持「強力看好」以及「優於大盤」。

里昂表示，巨大、美利達與桂盟（5306）2025年第1季的表現優於預期，庫存水位也更為健康。其中主要受惠於2025年新品發表時程的調整。不過，預期第2季的出貨量將較第1季與去年同期皆有所放緩。

里昂指出，儘管中國大陸市場疲弱，今年整體前景仍優於去年，其中主因於美國、歐洲市場首季庫存天數縮短，支持自行車產業庫存水位下降的預期。巨大的庫存水位截至第1季末已降至約2個月至4個月。而美利達從台灣廠出貨至美國的量在第1季已恢復年增。四月銷售表現在美國與歐洲多數國家皆維持健康。

針對中國大陸市場方面，由於大陸的自行車銷售仍在放緩，庫存水位則持續上升。巨大大陸庫存水位截至第1季末已升至約三個月，而美利達採取保守策略、維持低庫存，在大陸的公路車銷售仍出現明顯下滑。預期今年巨大、美利達在大陸的銷售年減幅分別達14%、51%。

整體展望上，里昂預估，巨大、美利達來自中國大陸的營收占比將從2024年的約30%，下滑至2025年的25%至30%。不過，從2025年下半年開始，美國與歐洲市場的改善有望抵消大陸市場的疲弱。

美利達 巨大

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