未來一周美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅，留意川普關稅動向、與各國貿易代表就關稅協議的談判進展等。

其次是美國聯準會（Fed）立場，可留意Fed會議紀錄，以及Fed官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議題的看法。

第三是經濟數據，未來一周將公布的數據包括美國第1季國內生產毛額（GDP）修正值、5月密西根大學消費者信心指數終值、4月核心個人消費支出（PCE）等。

第四是企業財報，未來一周公布財報的美國企業有14家，以輝達（NVIDIA）最受矚目，其他還包括新思科技、邁威爾科技、Salesforce、戴爾、惠普、SentinelOne、Zscaler、好市多、百思買、Kohl's、梅西百貨、Veeva系統等。

彭博資訊統計，至5月22日為止，已有95.4%的S&P 500指數成分股公布財報，51.8%營收優於預期，平均年增4.1%；76.9%的獲利優於預期，平均年增11.3%。其中，醫療保健、通訊服務、公用事業、科技股獲利都有雙位數的成長。

富蘭克林投顧指出，根據Fastset到5月16日數據，預估S&P 500指數企業今年獲利將成長9%。其中，科技股將成長18%，在11大類股中最強，科技股仍有後市可期。