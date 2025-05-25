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川普關稅再出招 美股指望輝達財報

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

美國總統川普對歐盟和蘋果再發關稅威脅，讓已經籠罩在債務陰影的美國股市上周五再陷恐慌。

美國金融市場本周一逢陣亡將士紀念日（亦稱國殤日）休市一日，投資人接下來目光將轉向輝達周三美股盤後的財報，其股價表現將足以左右大盤。

標普五百指數周五下跌百分之○點七，連續四日下挫，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各跌百分之○點六和百分之一。一周下來，標普跌百分之二點六，道指和那指各跌百分之二點五。

費城半導體指數周五跌百分之一點五。台積電ＡＤＲ跌百分之二點二，不過周線仍上漲百分之○點四。

川普周五揚言要對歐盟課徵百分之五十的關稅，並警告蘋果在海外生產的iPhone可能面臨百分之二十五關稅，也將包括三星電子在內的電子產品，目的在促使業者轉移美國生產。蘋果周五大跌百分之三，連續八個交易日下跌。

不過，美股又因美國財長貝森特稍感放心，貝森特表示，未來兩周可能敲定幾個大的貿易協議，不少投資人已很難把川普的關稅放話當真，認為這只是他的談判策略，就進口而言，歐盟是美國二○二四年最大貿易夥伴。

Navellier&Associates投資長納維利耶說，關稅只是談判策略，倘若果真落實，那才令人震驚。

Horizon Investments投資長萊德則認為，這次不會像解放日那麼糟，因為市場現在基本上已預期川普最終會妥協。他認為美股不至於重測四月低點，但他擔心和歐盟談判可能比投資人預期更長。

儘管貿易戰再度驚動市場，但投資人接下來對輝達於台北時間周四清晨公布的財報寄予厚望。輝達本月已上漲百分之二十，但今年以來仍下跌百分之二。

Horizon投資服務公司執行長卡爾森說：「所有目光都集中在輝達的財報上，整個人工智慧（ＡＩ）題材已成為市場的主力，而輝達正處於這一主題的中心。」

輝達 美股 川普 對等關稅

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