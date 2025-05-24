台股「限空令」 下周退場

金管會昨日宣布，自四月七日起採行的救市措施限空令已發揮效果，近期國內外股市逐漸回穩，下周一起限空令退場，也就是盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數等，均自下周一起恢復原規範，但暫行措施中有關放寬擔保品範圍，則維持不變，並朝常態化發展。

金管會強調，關稅變數仍未消失，未來市場還是有高度不確定性，將持續關注國際經濟情勢及市場狀況，如果台股再發生非理性波動情況，在維持市場穩定的前提下，仍會動用如限空令等必要措施。

金管會指出，近期國內外股市已逐步回穩，經審慎評估後，決定調整回復每日盤中借券賣出委託數量，從暫行措施不超過該種有價證券前三十個營業日的日平均成交量百分之三，二十六日起調整回復為百分之三十；以及暫行措施上市櫃有價證券最低融券保證金成數提高為百分之一百三十，二十六日起回復為百分之九十。

金管會證期局副局長黃厚銘說，台股昨天收盤二一六五二點，已超過四月二日美國宣布對等關稅時的水準，且信用交易整戶擔保維持率來到百分之一百八十，顯示市場已逐步回穩。

黃厚銘指出，暫行措施中有關補繳擔保品多元化則是維持不取消，因為很多機構在相關暫行措施啟動後，已逐步建立多元擔保品措施的機制，未來放寬擔保品範圍將會朝常態化實施方向發展，已請證交所研議中，將盡快發布配套措施。

新台幣兌美元匯率昨日持續升值，加上市場對美國財政前景憂慮升溫，在外資轉買為賣、市場賣壓大舉出籠下，台股開高走低收小黑，終場小跌十八點、收二一六五二點，成交金額增至三一三七點七億元；周線下跌一九一點，跌幅百分之○點八，終止連四紅。

凱基投顧指出，大盤自四月九日低點一七三○六點漲至本周高點二一八七九點，已上漲四五七三點，上檔面臨二點二萬點大關壓力。受到美國財政風險升高，及台北國際電腦展題材利多出盡影響，本周盤勢高檔震盪，尤其電子股占大盤成交比重萎縮至百分之五十五點八，權值電子族群陷入整理。

展望後市，綜合台新投顧副總黃文清、投信台股研究團隊看法，基於美國股市波動劇烈，台股也跟著美股震盪，避險心態再起，加上台股此波反彈累計漲幅已高，預計短線加權指數恐將震盪盤軟。

法人建議，投資人可留意內需概念股，主因在於新台幣升值有助於進口成本下降，擴大利潤空間，對內需型產業有利。台幣升值帶來的熱錢效應，有望推升土地與不動產價格，持有大量土地、廠房的公司，帳面資產的市場價值將同步提升。