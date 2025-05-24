外資轉賣 大盤連二跌

新台幣兌美元匯率昨（23）日持續升值，加上市場對美國財政前景憂慮升溫，在外資轉買為賣、市場賣壓大舉出籠下，台股開高走低收小黑，終場小跌18點、收21,652點，成交金額增至3,137.7億元；周線下跌191點，跌幅0.8%，終止連四紅。

台股昨天開盤上漲95點，盤中最多大漲127點，但低接買盤無力，加上賣壓出籠，使指數終場收跌0.09%，連二跌。盤面上玻陶、造紙、觀光等傳產股表現相對強勢；族群中，升值受惠族群、CoWoS概念股、光電設備、背光模組等成為資金避風港。14檔千金股跌多漲少，其中嘉澤漲4.2%最強勢，力旺跌4.1%最疲軟。

凱基投顧指出，大盤自4月9日低點17,306點漲至本周高點21,879點，已上漲4,573點，上檔面臨2.2萬點大關壓力。受到美國財政風險升高，及台北國際電腦展題材利多出盡影響，本周盤勢高檔震盪，尤其電子股占大盤成交比重萎縮至55.8%，權值電子族群陷入整理。

分析師表示，大盤KD指標不但早已高檔向下死亡交叉、且K值已破80；再者，美元持續弱勢、新台幣再次走升，不利以出口為主的電子業，引發市場擔憂企業獲利前景的賣壓出籠；融資餘額與融券張數皆逐步增加，使得原本已沉澱的籌碼逐漸紊亂，預期下周台股恐有回測季線21,113點的壓力。

籌碼面上，三大法人昨日共計賣超台股34.5億元。其中外資轉買為賣，賣超30.3億元；投信買超64億元，連五買、累計買超168億元；自營商賣超68.2億元，連二賣、累計賣超113.8億元。八大公股行庫則買超32.5億元。

展望後市，綜合台新投顧副總黃文清、投信台股研究團隊看法，基於美國股市波動劇烈，台股也跟著美股震盪，避險心態再起，加上台股此波反彈累計漲幅已高，預計短線加權指數恐將震盪盤軟。