高盛砍台積、聯電目標價 三理由維持台股減碼評級

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
高盛證券在最新出具的「台灣半導體業」報告中示警，匯率恐成科技股殺手。路透
高盛證券在最新出具的「台灣半導體業」報告中示警，匯率恐成科技股殺手。路透

新台幣升值趨勢再起，引發市場熱議。高盛證券在最新出具的「台灣半導體業」報告中示警，匯率恐成科技股殺手，調降台積電（2330）、聯電、日月光投控、京元電等四家台廠目標價，持續看淡台股後市，三理由維持「減碼」（Underweight）評級。

新台幣兌美元匯率持續走升，引發市場擔憂衝擊科技業獲利表現。高盛分析，新台幣升值走勢可能延續至2025年下半年、甚至2026年。以美元計價比重高的半導體與科技硬體產業，將在2025年下半年持續承壓。

高盛看新台幣升值影響半導體產業
高盛看新台幣升值影響半導體產業

高盛維持台股「減碼」看法，三大理由包括：貿易不確定性、美國經濟成長動能疑慮，以及新台幣升值對企業獲利的負面衝擊。

台廠方面，因新台幣升值趨勢再啟，高盛對台系半導體廠台積電、聯電、日月光投控、京元電等進行敏感性分析，並以新台幣匯率30元作為基礎匯率，預計新台幣每升值10%，將對四家公司今年獲利分別產生8.6%、15.2%、19.5%、15.1%的影響，對明年造成18%、32.9%、34.1%、25.7%的獲利衝擊。

基於獲利、毛利率等恐將受到侵蝕，高盛重申對台積電與日月光投控的「買進」評級，但將台積電目標價由1,190元下調至1,145元，暫居外資圈第四低；日月光投控由180元下調至165元；聯電評級由「中立」降至「賣出」，目標價由44.5元下調至40.5元；京元電子維持「中立」，目標價由100元調降至97元。

高盛科技產業分析師呂昆霖預估，若新台幣匯率維持接近30元，每1%的新台幣升值，預估將分別侵蝕半導體與科技硬體產業4%與6%的獲利。若新台幣升值幅度超乎市場預期，企業可能會重新評估定價策略，並於2026年展開新一輪價格談判，緩解匯率波動對毛利率與獲利的壓力。具技術領先與議價優勢的企業如台積電等較能承受匯損衝擊，若升值趨勢延續，整體供應鏈仍難免面臨毛利下滑的風險。

雖然高盛下調獲利預測的幅度較大，呂昆霖指出股價不會等比例下修，因估值倍數可提供一定緩衝。台幣升值或美元走弱有利外資回流，提升估值水準。獲利預期下修可能短期壓抑市場情緒，宏觀面支撐仍有望降低股價下行風險。

新台幣 台積電 台幣匯率

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