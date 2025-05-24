金管會宣布 台股限空令下周退場

金管會昨（23）日宣布，自4月7日起採行的救市措施限空令已發揮效果，近期國內外股市逐漸回穩，下周一起限空令退場，也就是盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數等，均自下周一起恢復原規範，但暫行措施中有關放寬擔保品範圍則維持不變，朝常態化發展。

金管會強調，關稅變數仍未消失，未來市場還是有高度不確定性，將持續關注國際經濟情勢及市場狀況，如果台股再發生非理性波動情況，在維持市場穩定的前提下，仍會動用如限空令等必要措施。

金管會指出，近期國內外股市已逐步回穩，經審慎評估後，決定調整回復每日盤中借券賣出委託數量，從暫行措施不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交量3%，26日起調整回復為30%；以及暫行措施上市櫃有價證券最低融券保證金成數提高為130%，26日起回復為90%。

金管會證期局副局長黃厚銘指出，台股昨天收盤21,652點，已超過4月2日美國宣布對等關稅時的水準，且信用交易整戶擔保維持率來到180%，顯示市場已逐步回穩。

黃厚銘指出，暫行措施中有關補繳擔保品多元化則是維持不取消，因為很多機構在相關暫行措施啟動後，已逐步建立多元擔保品措施的機制，未來放寬擔保品範圍將會朝常態化實施方向發展，已請證交所研議中，將盡快發布配套措施。