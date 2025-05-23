川普放話加稅！美股電子盤、台指期夜盤同步跳水

台指期夜盤23日在川普放話對歐盟、蘋果加稅中，與美股電子盤在晚間19點30分過後同步跳水。在晚間9點過後，道瓊、那斯達克等美股電子盤分別重挫500點、400點，台指期夜盤也大跌超過300點，來到21,100點關卡附近。

台指期夜盤在23日下午開盤時，雖受現貨疲弱拖累，以21,449點、下跌17點開出，但隨後止穩反彈，一度站回21,500點關卡，豈料，根據外電消息，美國總統川普表示，建議從2025年6月1日起，對歐盟直接徵收50%的關稅。同時，川普在社交媒體上指出，以前就告訴蘋果，希望他們在美國銷售的iPhone將在美國製造和生產，而不是印度或其他任何地方；如果不是這樣，蘋果必須向美國支付至少25%的關稅下，引發道瓊、那斯達克、標普在電子盤交易中，同步跳水重挫，在晚間21點過後，跌幅均逾1.3%，分別下跌約500點、400點、85點。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，晚間21點過後下跌約20元，來到960元附近，電子期、半導體期也分別下跌2%、1%，中型100期貨指數下跌1.3%。

台股23日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌18點，收21,652點，其中，外資現貨由買轉賣，賣超30.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少539口、至40,117口；投信買超64億元，自營商則是賣超68.2億元，三大法合計賣超34.5億元。

市場專家建議，就台股技術面觀察，23日台股開高後漲幅收斂，回到平盤附近整理，最終收黑K棒，暫時仍力守於短期5、10日線，但指數遇半年線、年線壓力呈現量縮整理時間過久，必須盡快擴量上攻，否則盤整過久後，仍有震盪拉回疑慮，下檔支撐觀察先前向上跳空缺口21,176~21,330點，缺口沒有正式回補前，台股多頭架構或有機會延續。