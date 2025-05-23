ETN趨勢導航／元大金融配息 N 漲2.4%

台股本周受到美債殖利率走揚及台北國際電腦展利多鈍化影響，延續季線、半年線間震盪格局，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大金融配息N（020036）單周上漲2.45%，登上冠軍寶座。

信評機構穆迪調降美國主權信用評等、川普減稅法案等，引發市場對美財政赤字惡化擔憂，20年期公債近日拍賣情況不如預期，壓抑美股上攻氣勢，台股持續量縮整理，統計集中市場單周跌191點或0.87%，終止連四紅，櫃買市場周線跌2.13點或0.92%，連二漲止步。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，前12名績效打敗兩市大盤，受惠國泰金、中信金強勢上漲，元大金融配息N以單周上漲2.45%奪冠，元大金融高股息N、富邦蘋果反一N分居二、三，漲幅各為1.71%、1.41%。

本周僅前五名繳出正報酬，前段班主要分布於市值型、高股息等特色，包括富邦存股雙十N、兆豐半導體氣候N、統一價值成長30N、統一微波高息20N、元大特選電動車N、元大綠能N、策元大加權策略N等。