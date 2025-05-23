一周熱門零股／00878、台積電 人氣旺

台股本周在台北國際電腦展登場、穆迪調降美國主權信評、美日長天期公債殖利率走揚等多空因素包圍下，行情高檔震盪，零股投資人進場意願不足，交投持續退燒，國泰永續高股息（00878）、台積電是全周市場交易熱門標的。

市場專家指出，對等關稅談判結果將為市場重要話題，Fed官員最新談話表示，如果能把對等關稅降到10%附近，並在7月左右實施，就為Fed打下良好基礎，Fed就處於一個或許可在下半年採取降息行動的有利位置。相反地，如政府重新上調關稅水準，對通膨影響會大很多，且更大程度束縛Fed對短期利率操作空間，將左右零股投資人對高股息、市值型等ETF進場意願。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，國泰永續高股息、台積電、群益台灣精選高息、元大高股息、元大台灣50、鴻海、陽明、萬海、富邦台50、元大美債20年，十檔標的交易量從949萬至215萬股，較上周交投降溫。

法人圈認為，美國經濟數據或受限於政策滯後效應，甚至物價方面因關稅效應尚未反映及油價下跌，變得較不顯著，使美國經濟仍保有韌性，難以判斷真正成長速度，且5月初美中貿易情勢緩和，且美國總統川普中東行收穫頗豐，中東大舉投資AI助攻科技類股走揚，已收復對等關稅公布後失土，隨美、日近期長天期債券殖利率反彈，對未來國際資金流動的影響，仍有待觀察，將持續影響市場走向。