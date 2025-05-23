就市論勢／人工智慧股 趨勢正向

盤勢分析

觀察美國川普關稅政策近期似乎出現緩和跡象，包括針對特定電子產品給予免稅、或適用USMCA規定，讓台灣電子供應鏈至少在90天豁免期間，仍有時間安排產能及評估產能配置。

就產業狀況，因美國政策不確定性，目前廠商僅能準備多項方案，並關注首批完成貿易談判國家協議內容，做為後續配置參考，但企業獲利預測可靠性下滑已是必然結果。

台股近期走勢逐步轉強，展現跌深反彈格局。近期盤勢主要受基本面與消息面兩大因素牽動。

就基本面整體而言，情況持續轉好。如第1季整體獲利表現優於預期，主要是拜市場預期美國對等關稅效應提前拉貨所致；第2季成長幅度有望在提前拉貨效應持續發酵下，優於第1季。

其中就AI相關表現部分，整體預期也會轉趨正向，主要是GB200直通率改善，第2季出貨可望較第1季增加近十倍。再從部分指標性美科技股資本支出展望來看，下半年AI產能恐供不應求。

就消息面，對等關稅最壞狀況過去，近期在美股持續走揚，美中關稅戰停火題材發酵，以及AI相關展望轉佳、台北國際電腦展利多激勵；但近日美財政陰霾擾亂，讓跌深反彈、短線漲多的台股面臨調節壓力。

投資建議

展望後市，參考近期已召開法說會的大型權值股說法，短期客戶訂單並未出現明顯變化，但對下半年需求缺乏能見度，國際主要CSP廠並未調降資本支出，觀察點仍是景氣是否因關稅政策轉為衰退。