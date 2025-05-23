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台股大漲逾4,000點後漲勢暫歇 下周聚焦 AI 龍頭輝達財報

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股23日開高走低，終場收在21,652.24點，小跌18.72點，跌幅0.09%，本周指數下跌191.45點， 周跌幅0.88%。（本報系資料庫）
台股23日開高走低，終場收在21,652.24點，小跌18.72點，跌幅0.09%，本周指數下跌191.45點， 周跌幅0.88%。（本報系資料庫）

台股23日開高走低，終場收在21,652.24點，小跌18.72點，跌幅0.09%，本周指數下跌191.45點， 周跌幅0.88%；統計自4月9日低點以來，大盤強彈4,260.48點，大漲24.5%，期間各類股表現，以運輸類漲幅42.1%、電子零組件漲幅38.64%、電腦及週邊設備漲幅37.83%、電機類漲幅37.5%，漲幅名列前四強。

法人本周僅自營商站在賣方，外資與投信持續回補，外資連續第5周買超台股，本周買超金額達219.45億元，投信連續第2周回補， 周買超166.18億元，自營商轉買為賣， 本周賣超103.96億元，三大法人合計單周買超281.68億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，隨著這波反彈收復關稅跳空缺口，加上題材面不斷，市場投資情緒已扭轉保守悲觀心態，雖然近期出現川普減稅政策引發市場對美國債務赤字問題惡化擔憂，但整體而言仍維持高檔震盪，只是因為指數來到挑戰年線的相對高檔位置，量能萎縮，預期下周市場焦點將聚焦AI龍頭大廠輝達（NVIDIA）財報。

廖炳焜說明，今年台北國際電腦展(COMPUTEX)給予市場很多關於AI未來發展的藍圖，其中機器人最受矚目，輝達執行長黃仁勳甚至點名，在AI與機器人深度融合後，將重新定義全球經濟結構，也讓機器人躍升為台股投資熱點。

廖炳焜強調，在AI的加持之下，市場對28日將登場的輝達財報也持樂觀態度，多家券商給予買進評等，市場除了將輝達財報作為AI趨勢風向球，也會從中觀察中美貿易政策對其未來營運的影響。

廖炳焜分析，目前台股技術面維持高檔震盪，且過往520之後在6月股東會旺季的樂觀消息之下，大盤偏多機率較高，但仍須留意外資期貨空單持續累積超過四萬口，加上端午連假在即、關稅政策等仍存不確定因素，操作上仍建議低接不追高。

選股方面，廖炳焜建議，在前波籌碼面修正結束後，後續須持續追蹤經濟環境對企業以及經濟基本面的影響，布局仍須以中長期具發展趨勢的產業為主，科技類股建議以半導體製造、Edge AI、IC設計、IP股、網通、光電等為優先布局選擇，另外隨時間即將進入股東會旺季，高殖利率股或可留意，傳產則可聚焦內需消費產業、金融股。

台股 AI

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