外資本周買超219億元 買超前十大中竟「僅有1檔電子股」

台股23日收在21,652.24點，險險守住5日線，三大法人本周買超281.67億元，其中外資買超219.45億元，統計本周外資買賣超個股發現， 買超前十名個股中， 金融股高達7檔，傳產股有2檔， 電子股則僅有聯電（2303）進榜。

台股23日開高走低，早盤以21,766.24點開出， 一度拉升至21,798.88點， 但盤中翻黑， 一度下滑至21,559.78點，權王台積電（2330）開高走低，一度翻黑至975元，最後一盤拉升收在984元， 上漲2元，大盤指數則以21,652.24點收盤，小跌18.72點；本周指數下跌191.45點。

統計本周三大法人買超281.67億元， 包括外資買超219.45億元，投信買超166.18億元；自營商賣超（合計）103.95億元，其中自營商（自行買賣）賣超20.19億元、自營商（避險）賣超83.76億元。

統計外資本周買超前十大個股依序是中信金、永豐金、凱基金、第一金、遠東新、臺企銀、國泰金、聯電、華航、台新金等；外資本周買超前四名個股都是金融股，買超中信金達16萬4,661張，居外資周買超冠軍，其次是買超永豐金10萬8,811張，買超凱基金達95,464張。

外資周買超前十名中有7檔金融股，傳產股有2檔， 唯一的電子股則是聯電， 外資本周買超42,803張；另外，外資周買超11名至20名個股依序是新光金、國產、富邦金、彰銀、富喬、大同、精成科、欣銓、中美晶、上海商銀，金融股也有4檔；台積電收在984元，本周也獲外資買超12,395張。

統計外資本周賣超前十大個股依序是群創、陽明、仁寶、亞泥、金寶、寶成、長榮航、頎邦、南亞科、華邦電等；外資本周賣超群創10萬1,550張，居外資周賣超冠軍，其次是賣超陽明81,789張。