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外資賣超台股終結連3買 青睞金控股調節航運

中央社／ 台北23日

台積電、鴻海拉尾盤，台股今天震盪跌幅收斂，終場小跌18點收21652點，外資賣超台股新台幣30億元，終結連3買，外資今天仍青睞金控股，相對調節貨櫃族群。

三大法人今天合計賣超36.45億元，其中自營商賣超68.28億元，投信買超62.15億元，外資及陸資賣超30.32億元。

台指期淨部位方面，三大法人今天淨多單減少49口至1452口，其中外資淨空單減少539口至4萬117口。

觀察外資今天買超個股動向，金控股仍是受青睞標的，根據統計，外資今天敲進永豐金4.49萬張排名第1，加碼凱基金3.77萬張排名第2，買超台新金2.49萬張排名第4，加碼第一金、中信金、新光金等各超過萬張。

值得注意的是，外資今天敲進元大台灣50反1 ETF約3.07萬張，排名第3。

相較之下，外資今天賣超陽明約4.01萬張排名第1，調節群創3.04萬張排名第2，賣超聯電約2.6萬張排名第3，外資也調節復華富時不動產ETF、群益台灣精選高息ETF、期街口布蘭特正2 ETF、亞泥、元大高股息ETF、萬海等各超過萬張。

期貨法人分析，台股今天回測5日線約21635點與10日線約21599點後拉尾盤，短線留意季線約21113點支撐，關注美國總統川普對半導體關稅立場以及後續對等關稅政策動向。

展望下週，法人指出，人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）將公布財報，台股29日收盤後指數編纂公司MSCI（明晟）將調整生效，美國也將公布重要經濟數據。

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