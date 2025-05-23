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資金攻防升溫！外資轉空、投信撐 法人一周買超281億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股集中市場23日開高後一度衝上21,798.88點，但盤中航海王落水，加上主流AI股持續低迷，指數一度震盪下探至21,559.78點。本報資料照片
台股集中市場23日開高後一度衝上21,798.88點，但盤中航海王落水，加上主流AI股持續低迷，指數一度震盪下探至21,559.78點。本報資料照片

台股集中市場23日開高後一度衝上21,798.88點，但盤中航海王落水，加上主流AI股持續低迷，指數一度震盪下探至21,559.78點，高低震盪達239.1點，惟臨收多頭拉抬台積電（2330）、萬海（2615）等權值要角，終場指數僅小跌18.72點，收21,652.24點，險險守住5日線，成交值續增至3,075億元，三大法人轉賣超36.45億元。

統計三大法人23日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）止步連3買、轉賣超30.32億元；投信連5日買超、再敲進62.15億元；自營商續賣超（合計）68.29億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.75億元、自營商（避險）賣超49.53億元。

統計本周三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）續買超219.45億元；投信續買超166.18億元；自營商轉賣超（合計）103.95億元，其中自營商（自行買賣）賣超20.19億元、自營商（避險）賣超83.76億元，三大法人合計買超281.67億元。5月以來三大法人累計買超2,278.09億元。

自營商 股票 外資 台股 三大法人

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