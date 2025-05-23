台股周線翻黑險守5日線！「新紡奪漲幅王」端午前多觀望

台股23日在台積電（2330）、聯發科（2454）等AI重兵疲弱不振，加上貨櫃三雄盤中落水拖累，大盤指數開高走低，盤中一度下跌111.18點、探至21,559.78點，所幸尾盤多頭搶進台積電、萬海（2615）、世芯-KY（3661）、精成科（6191）等夯股，使得跌點驟減至18.72點，跌幅0.08%，收21,652.24點，驚險守住5日線，成交值則續增至3,075億元；櫃買市場跌0.08%、收228.79點，成交值887.44億元。

累計本周，集中市場跌191.45點、跌幅0.88%，周線止步連4紅翻黑，日均量降至3,007.2億元；櫃買市場跌2.13點、跌幅0.92%，周線由紅翻黑，日均量降至812.6億元。權值5巨頭表現上，台積電跌1.4%、收984元，聯發科跌3.66%、收1315元，鴻海跌2.53%、收154元，富邦金跌0.49%、收81.5元，中華電漲1.53%、收133元。

以個股觀察，本周漲幅王由資產概念股新紡以55.93%漲幅表現拿下，而食品股新兵金利食安則回落28.1%、相對失色。

投顧提醒，台股目前仍處於高檔震盪格局，儘管技術面未見明顯轉弱，惟外資期貨空單已累積超過四萬口，顯示市場保守氛圍升溫，搭配下周將迎來端午連假，短線觀望氣氛濃厚，操作上宜採「逢低布局、不宜追高」策略，審慎因應假期前後的潛在波動。

統計本周漲幅前10名個股依序為：新紡漲55.93%、收74.3元；佰研漲52.75%、收45.75元；欣普羅漲50.32%、收47.5元；益安漲45.6%、收117.5元；杭特漲35.15%、收39.6元；辣椒漲34.91%、收257元；德宏漲32.48%、收15.5元；有成精密漲30.01%、收60元；士紙漲26.04%、收72.6元；太極漲24.42%、收13.5元。

周跌幅前10名個股依序為：金利食安跌28.1%、收30.2元；嘉鋼跌25.09%、收6.36元；意德士跌14.91%、收174元；尼得科超眾跌14.19%、收133元；寶一跌13.17%、收55.4元；力銘跌12.06%、收8.02元；美琪瑪跌11.9%、收62.9元；麗嬰房跌11.07%、收4.66元；大飲跌10.8%、收12.8元；力旺跌10.51%、收2300元。

累計5月以來，集中市場仍漲1417.21點、漲幅達7%；櫃買市場漲8.81點、漲幅4%。