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台股下跌18點收21,652點 台積電上漲2元收984元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股23日開高走低，早盤以21,766.24點開出，終場收21,652.24點，下跌18.72點，跌幅0.08%，成交量3,075億元。圖／聯合報系資料照
台股23日開高走低，早盤以21,766.24點開出，終場收21,652.24點，下跌18.72點，跌幅0.08%，成交量3,075億元。圖／聯合報系資料照

台股23日開高走低，早盤以21,766.24點開出，終場收21,652.24點，下跌18.72點，跌幅0.08%，成交量3,075億元。櫃買則收228.79點，下跌0.19點，台積電（2330）收984元，上漲2元。

盤面上以類股來看，以玻陶、造紙、觀光、光電、紡織、電器電纜、金融表現較為抗跌，另外則以資服、電腦周邊、航運、水泥、綠能環保、汽車工業、化工、食品等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，世芯-KY（3661）、精成科（6191）、華星光（4979）、國泰金（2882）、萬潤（6187）、欣興（3037）、嘉澤（3533）、士電（1503）、鴻海（2317）、弘塑（3131）、旺矽（6223）、穎崴（6515）等。

而量大弱勢的則有，萬海航運（2615）、陽明海運（2609）、長榮海運（2603）、聯發科（2454）、中信金（2891）、緯穎（6669）、台光電（2383）、聯電（2303）、金像電（2368）、廣達（2382）、南亞科（2408）、元太（8069）、高技（5439）等。

統一投顧表示，川普減稅政策在眾議院通過，後續交由參議院審議。市場對美國赤字更加惡化擔憂未完全消退，美債30年期殖利率仍高達5%以上；另外5月新台幣大幅升值，將影響出口商5月營收及後續半年報，投資人必須審視。台股目前技術面仍維持高檔震盪，惟外資期貨空單持續累積至四萬口之上，加上下周端午節長假在即，操作上建議低接不追高。選股仍以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、航運族群、資產營建、成衣製鞋、重電及能源等。

台股 台光電

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