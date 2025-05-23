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生技抗空！霈方5分鐘攻漲停、這集團竟有3檔亮紅燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股23日在台積電（2330）等老AI要角，以及貨櫃三雄盤中落水影響下，指數開高走低。然而在台股風雲變色之際，生技族群卻有5檔個股逆勢亮紅燈，展現強勁抗跌力道。

其中，霈方（6574）開盤約5分鐘即衝上漲停鎖死，隨後順藥（6535）、益安（6499）也接力掛上紅燈，帶動佰研（3205）、邦睿生技-創（6955）觸及漲停，永昕（4726）大漲逾5%、藥華藥（6446）叩關500元關卡。

值得注意的是，益安、順藥、永昕皆為晟德集團成員。晟德（4123）總裁林榮錦日前指出，集團營運穩健，旗下新藥公司順藥、奧孟亞主打全球授權策略，不受美中關稅戰影響；CDMO業務由永昕與建誼生技主攻日韓市場，醫材事業則由益安負責，早已完成美國廠併購，具備轉單優勢，在全球貿易變局下保有競爭力。

此外，晟德、順藥目前皆為執行庫藏股期間，股價獲得支撐。晟德自4月10日起至6月9日，預計買回20,000張，每股區間價30~50元，23日盤中股價最低39.35元、最高40.3元；順藥同期間內擬買回1000張，區間價每股130~195元，23日盤中最低150.5元、最高為漲停價164元。

生技族群強勢抗跌，顯示市場資金避險需求提升，隨著庫藏股執行及新藥研發進展，相關個股有望受關注。

順藥 生技族群 台股

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