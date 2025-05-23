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欣普羅連飆4根漲停成安控股領頭羊 這幾檔也跟進亮燈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

欣普羅（6560）登上輝達供應鏈背板，在黃仁勳風潮加持下，股價連續大漲，23日飆出第4根漲停板，成為安控股大漲的領頭羊，杭特（3297）、慧友（5484）、昇銳（3128）、晟鈦（3229） 股也跟進亮燈漲停，哲固（3434）、天鉞電（5251）、陞泰（8072）也是上漲表現。

欣普羅連日來都飆上漲停，持續扮演安控多頭大前鋒， 23日早盤以44.95元開高後快速衝上漲停47.5元鎖死；杭特以35.9元小跌開出後快速翻紅，盤中衝上39.6元漲停板鎖死， 排隊買單超過7,300張。

慧友以41.4元開高後也衝上漲停44.75元；晟鈦以14.35元開高走高，同樣衝上漲停15.4元；昇銳以26.3元開高，盤中也亮燈漲停， 衝上28.5元。

欣普羅實物投影機在前幾年疫情期間出貨爆增，疫情過後面臨庫存修正壓力，導致近兩年營運處於谷底，並陷入虧損，今年首季在庫存調整陸續結束、低階產品拉貨回到接近疫情前水準帶動下，營收顯著上揚。

欣普羅表示，受惠實物投影機庫存調整結束，拉貨回到正軌，第2季在美國對等關稅90天豁免期效應帶動下，客戶拉貨轉趨積極，目前訂單能見度約3個月，整體拉貨表現不差。

欣普羅今年力拚轉盈，有望中止連兩年虧損，但後續仍需觀察美對等關稅對終端消費需求影響；下半年因關稅戰變數是否影響終端需求消費，目前還看不清楚；欣普羅目前仍有很多新產品開發中，包括醫療內視鏡、車載相機、無人機攝像模組。

杭特是老牌安控廠，目前營收八至九成來自台灣，因此不受關稅戰衝擊，受惠AI需求帶動，目前相關新品軟體均有AI功能，預期有望帶動平均價格（ASP）提升；杭特近年推出的新產品包括日本車牌辨識AI網路攝影機、1,200萬畫素魚眼網路攝影機、迷你PT AI人型網路攝影機、500畫素在席車位辨識網路攝影機等；外界預期，杭特今年營運具轉機氣息，有望轉盈。

慧友1995年成立，為國內深耕自有品牌監控系統廠商，產品主要定位在中階市場，以自有品牌EverFocus行銷於全球。慧友於邊緣運算領域並研發出邊緣運送監控產品，主要應用於車載領域，並打入美國及國內多家車用及運輸業者。另外，整合旗下工業電腦業務，打入英特爾、輝達平台供應鏈。

漲停 欣普羅

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