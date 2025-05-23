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美債危機再起？法人：下半年債券投資有優先選擇種類

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美元弱勢，美債殖利率攀高，法人認為，下半年債市應鎖定成熟市場公債及投等債，才能力抗市場風險。（路透）
美元弱勢，美債殖利率攀高，法人認為，下半年債市應鎖定成熟市場公債及投等債，才能力抗市場風險。（路透）

受到美國財政赤字惡化、降息時程不確定性的雙重疑慮衝擊，加上近期美國30年期公債殖利率一度突破5％，導致美債市場激烈震盪，但法人認為，近期波動反而提供長期的投資機會，展望下半年債券市場，建議採取鎖定成熟市場公債及投資級公司債的策略，以對抗可能的經濟放緩風險。

根據Bloomberg統計，5月以來，美國公債指數及美國MBS指數分別下跌1.97％及1.92％。M&G收益優化基金投資團隊表示，4月初受惠於避險情緒推升大漲的美國公債，近期則遭到市場拋售而下跌，美國公債下跌的原因可能包含：外資拋售美債、對沖基金去槓桿、通膨上升疑慮。

M&G收益優化基金投資團隊表示，與2024年市場一片樂觀相比，2025年市場投資氣氛開始出現轉變，市場共識是風險加劇，因此無論是股市、債市投資，最好採取靈活調整的策略。對於擔憂美債短期波動過大的投資人，專家建議，可適度將美國公債部分轉移至歐洲公債，以德國、英國為例，其政府債殖利率皆高於過去十年平均值，屬於投資價值高的政府公債。

至於其他債種，M&G收益優化基金投資團隊表示，當前美元非投等債及投等債信用利差均擴張至10年平均水準，評價面也比今年初改善許多，但考量近期市場不確定性較高，建議選擇較為穩健的投資級債。

台灣的美債投資人最近慘遭血洗，《金融時報》報導，台灣投資人5月以來平均虧損12％；美元的弱勢，加上市場擔憂川普政府的稅改與支出法案，使得投資人近期有逐漸避開美國資產的想法。

美國公債

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