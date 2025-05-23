新台幣升破30元近在咫尺 資金瘋追資產股 新紡、台火、士紙飆漲停

新台幣匯率強勢續升，三日累計升值1.35角，直逼「2字頭」大關，市場資金湧入資產概念股，新紡（1419）連日強攻漲停，台火（9902）、士紙（1903）也亮燈，帶動大同（2371）等資產族群熱度不減。

22日外資熱錢單日匯入超過6億美元，出口商同步進場拋匯，帶動新台幣盤中狂升1.57角，最高觸及30.001元，僅一步之遙進入「29字頭」俱樂部。央行見狀緊急出手，在30元整數關卡密集買進美元壓制升幅，終場收在30.07元，升值8.8分。

匯市主管指出，這波匯率升勢與過去不同，出口商也加入拋匯行列，令央行面臨更大調節壓力。央行介入主因有二：其一，亞幣整體並未同步升值，不希望新台幣「一枝獨強」；其二，熱錢湧入後暫未轉向股市，導致「股匯脫鉤」，需控管資金流動節奏。

匯率題材熱燒，資產概念股持續吸金。新紡除受惠升值外，更搭上輝達落腳台灣北士科的題材，5月16日以來天天收紅，22日盤中再度鎖漲停至74.3元，波段漲幅已達71.4%，聲勢驚人。

同族群的台火亦放量觸及漲停19.55元，創2024年10月以來新高；新纖（1409）大漲近8%，飛越季線、封閉4月跳空缺口；人氣王大同也不甘示弱，盤中漲近2%，試圖挑戰月線關卡。

目前匯市交易熱絡，成交量放大至18.5億美元。隨著月底出口商拋匯潮將至，若美元轉弱、亞幣續強，市場專家認為新台幣不排除短線升破30元、防線失守，重返「29字頭」。