雷虎等五檔上市股票恢復信用交易 燁興等四檔遭暫停

臺灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報2025年第1季財務報告每股淨值及累積虧損資料，符合暫停與恢復融資融券交易的有價證券調整並自5月23日起實施：

1. 每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易的有價證券共有四檔：燁興（2007）、遠雄來（2712）、正達（3149）、金萬林-創（6645）。

2.每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的有價證券共有五檔：中鴻（2014）、柏承（6141）（6141）、泰福-KY（6541）、華安（6657）、雷虎（8033）。

3.每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易，惟前已因列為變更交易方法而暫停融資融券交易，爰繼續暫停者共有一檔種：如興（4414）。