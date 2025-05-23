美系外資降台積電目標價至1,145元 股價翻黑失5日線

新台幣匯率再度面臨「3字頭」保衛戰，在新台幣升值的情況下，美系外資下修台積電（2330）目標價，由原先的1,190元小幅下修至1,145元，但仍維持「買進」評等；台積電面臨千元關的壓力，近期曾多次衝關， 可惜未站上，23日則是開高後走低， 盤中翻黑，一度下滑至980元， 再度失守5日線。

台積電在4月9日盤中一度下滑至780元， 之後反彈，5月15日曾觸及1,000元， 可惜未站上，23日早盤以993元開出， 上漲11元，盤中翻黑，一度下滑至979元， 下跌3元。

台積電在4月法說會上釋出展望表示，以1美元兌新台幣32.5元的假設，預估第2季美元營收介於284億至292億美元，平均值季增近13%；目前匯率已較台積電先前假設值相差約7.7%，也因此引來關注。台積電預估，美元兌新台幣每貶值1%，將使得營益率下降0.4個百分點。

美系外資也基於新台幣升值的因素，將目標價由原先的1,190元小幅下修至1,145元，但仍維持「買進」評等，美系外資表示，此次調整主要反映新台幣兌美元匯率大幅走強的影響。

另外，美系外資將台積電2025年EPS預估值下修6.7%、明年EPS則大砍13.4%；資本支出部分，美系外資將台積電2026年資本支出降至400億美元，低於原先的450億美元，以反映AI需求不確定性及地緣政治因素可能帶來的下行風險。