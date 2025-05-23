台股早盤漲逾百點 台積電開高11元

台股23日開盤指數上漲95.28點，開盤指數為21,766.24點，早盤漲逾百點，來到21,798.88點。台積電開盤價993元，上漲11元。

群益投顧表示，美國財政部長貝森特警告，談判欠缺善意國家將面臨4月2日公布之對等關稅稅率，使關稅戰升溫；穆迪將美國信評等級由最高Aaa調降至Aa1，導致 長短期美債殖利率飆高；以色列轟炸伊朗核武設施疑慮提高，美元信心逐漸流失等國際政經局勢變動，干擾近期台股表現。

操作題材可留意：

一、比特幣再創新高：美債與美元資產需求減弱，加上Fed近期悄悄買進美國公債，四天累計大買436億美元，5月8日就買進88億美元30年期美國公債，再度使市場對美元信心不足，激勵比特幣連日走強。

比特幣5月22日大漲逾3%至110,317美元，越過11萬美元關卡，更是數日內即快速突破2025年1月19日歷史高點109,356美元。

二、電力概念股：炎炎夏日正逐漸靠近，冷氣等民生用電需求將攀升，耗電量大的AI應用日廣，加上西班牙與葡萄牙4月28日爆發史無前例大規模停電的前車之鑑，電力供應議題將再度成為市場關注焦點，電力相關概念股值得留意。

周四（16日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41859.09點，下跌1.35點;S&P500指數下跌0.04%；那斯達克指數上漲0.28%；費半指數下跌0.57%。台積電ADR收盤勁揚2.31%，收紅在196.19美元，較台北交易溢價19.92%。

隨著國會眾議院通過川普總統的稅收與支出法案，美國公債殖利率自近期高點回落，美股得以回穩或反彈。

市場近期對美國財政赤字的擔憂，推升了美債殖利率，對股市形成壓力，不過周四長天期公債殖利率下跌，使股市稍能喘息。美國10年期公債基準殖利率下跌5.4個基點至4.543%，此前曾觸及2月以來最高點。

三大法人周四集中市場合計買超25億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超24.4億元，投信買超46.1億元，自營商（自行買賣）賣超19億元，自營商（避險）賣超26.4億元。

永豐期貨說，周四台指期下跌184點至21499點，逆價差為-171.96點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2281口至1501口，其中，外資淨空單增加1810口至40656口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2911口至4348口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22000點，週賣權最大OI落在21000點 ; 月買權最大OI落在 23700點，月賣權最大OI落在20600 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.14下降至1。VIX指數上升 0.05至25.31。外資台指期買權淨金額-0.45億元 ; 賣權淨金額-0.45億元。整體選擇權籌碼面偏空。