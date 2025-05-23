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美股回神靠科技 財報亮眼、資金聚焦AI供應鏈

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
受惠大型科技股財報優於預期，加上聯準會不急於降息並上修今年GDP預估，美股近期情緒回穩。美聯社
受惠大型科技股財報優於預期，加上聯準會不急於降息並上修今年GDP預估，美股近期情緒回穩。美聯社

受惠大型科技股財報優於預期，加上聯準會不急於降息並上修今年GDP預估，美股近期情緒回穩，科技股在先前修正後出現強勢反彈，顯示市場仍看好其長期成長潛力。費城半導體與NASDAQ指數近一個月分別上漲27.61%、17.54%，為近期科技股行情提供支撐。

凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮指出，企業獲利表現強勁是此波反彈關鍵。根據最新S&P500財報，逾七成企業獲利優於預期，市場亦上修第一季年增率至13.6%。儘管如此，市場仍關注後續利率政策、美中關稅動向與資金動能延續性，展望偏向審慎。

雖美中暫緩關稅報復措施，但企業擔憂未來談判變數，近期已出現提前備貨現象，推升IC設計、伺服器、連接器等供應鏈訂單動能。馮紹榮表示，第二季財報可望受惠，但亦須留意第三季因時序錯位可能面臨動能趨緩，全年營運則可望維持原預期水準。

在產業面，AI與雲端應用持續擴張，美系四大雲端服務商財報亮眼，顯示企業資本支出動能仍在。高效能運算、雲端基礎建設與AI應用，仍是供應鏈訂單與資金關注焦點。

投資策略上，建議聚焦於具產業趨勢與基本面支撐的標的。未來仍需密切關注美國通膨與就業數據，因其將影響聯準會政策定調與市場風向。整體而言，科技產業有望在資金輪動中持續扮演主流角色，推動下一階段行情發展。

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