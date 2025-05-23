多重利空…台股失守5日線 AI概念股賣壓出籠

美債殖利率走揚引發市場避險情緒增溫、新台幣匯率強升等利空齊發，台股昨（22）日在人工智慧（AI）概念股賣壓出籠下，終場跌132點收21,670點，失守5日線。外資小買24.4億元，5月累計回補2,414.7億元。

三大法人昨日買超25億元，其中，外資買超24.4億元，連三買、累計買超380.2億元，主要敲進國泰金（2882）、長榮、台積電、中信金等，金額在10.1至18億元不等。外資在台指期留倉淨空單增加1,810口，達40,656口，睽違46日後重返4萬口以上高檔水準。

投信單日買超46.1億元，連四買、累計買超104億元；自營商反手調節45.5億元；八大公股券商逢低承接15.4億元，買超標的包括台積電、聯發科、金像電、鴻海等AI供應鏈。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，美股陷入整理、美聯準會官員暗示9月不降息、台北國際電腦展亮點有限，使台股延續高檔震盪走勢，所幸盤面資金持續輪動，多頭可望休息後再攻，續往年線靠攏。

川普稅改法案引發赤字憂慮，加上20年期美國公債拍賣結果慘淡，最終得標利率5.047%，引發美股四大指數全面下殺，台股昨日開低一度跌218點至21,585點，所幸下檔仍有一定承接力道，留85點下影線，成交量3,036億元，呈現「價跌量縮」格局。

盤面上漲家數約僅占二成，權值股漲少跌多，台積電、鴻海、台達電、廣達等AI股成為壓盤重心，電子股成交占比降至52.1%，近四日低；貨櫃三雄出面表態，萬海強攻漲停收126.5元，改寫2022年7月20日來新高，壽險雙雄走勢相對強勁，國泰金漲3.3%收65.6元，改寫波段高點。

其餘強勢族群主要分布於半導體設備材料族群、旅行社、資產股、機器人、資訊軟體等，指標股包括志聖、新紡、台灣精銳、山富、驊宏資等。