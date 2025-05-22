台指期夜盤開高走低 盤中下挫至最低21,333點

台指期夜盤22日走勢震盪，呈現開高走低後震盪。截至晚間9點30分，台指期報21,428點，跌71點、跌幅0.3%，盤中最高達21,526點，最低下探至21,333點，高低差193點，呈現區間震盪格局。

台指期夜盤盤中先開高至最高21,526點、最低一度來到21,333點後，呈現先漲後跌、再回穩的走勢，但仍於盤下震盪，整體市場以空方掌控節奏，而買賣盤力道略呈拉鋸，顯示市場多空在21400點上下形成短線攻防戰。

內外盤比顯示外盤成交量為7,703口，略高於內盤8,609口，顯示多方尚未完全失守，但追價意願保守，籌碼偏向觀望。法人表示，台指期夜盤受美股影響震盪整理，後續仍需觀察美股走勢與台股現貨隔日開盤表現，才能判斷短線是否有機會轉強或續挫。

元富期貨指出，後續建議關注採購經理人指數（PMI）初值，以評估主要經濟體在全球貿易情勢變化下的經濟韌性。

展望後市，法人提醒，川普2.0政策將經濟重心聚焦內需、產業回流與貿易主權，短期內可提振市場信心與資本動能。隨著5月1日台灣政府宣布完成首輪磋商，以及5月12日美中達成關稅共識，短期內市場負面因素大幅消除。

然而，仍需留意關稅衝擊逐漸浮現，包括近期美國經濟數據顯露疲態（為川普態度轉向的原因之一），以及10%基本關稅和多個潛在的產業關稅威脅，留意市場不安定的因素來源。