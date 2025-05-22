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野村亞太科技論壇：看好八檔台股 都給予「買進」評等

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台北國際電腦展（Computex）本周盛大展開，野村證券於19-20日首度與證交所合辦亞太科技論壇（APAC Tech Forum 2025），看好祥碩（5269）、緯創（3231）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、嘉澤（3533）、欣興（3037）、國巨（2327）、臻鼎-KY（4958）等八檔台股，都給予「買進」評等。

這次論壇有30多家科技相關公司與會，有些不在野村評等範圍內。在參與論壇的半導體股中，野村看好祥碩，預期祥碩今年可望受惠於在超微的市占擴大，因此維持2,500元目標價。野村預估祥碩第2季營收預估將季增30%（如果不包括併購的Techpoint營收，則是季增20-25%），原因是客戶需求仍強勁，第3季營收也可望大幅成長。

在人工智慧（AI）ODM廠方面，野村看好緯創及廣達。緯創將在美國德州擴大產能，第2季每股稅後純益（EPS）季增率可望為正值，但毛利率可能受到衝擊，因為AI機架貢獻雖然上揚，但會受到新台幣升值所拖累。至於廣達，雖然沒有公布第2季GB200出貨量，但認為良率改善有助於出貨，重申今年AI伺服器營收可望有三位數成長

在AI零組件方面，野村看好奇鋐、嘉澤、欣興。奇鋐仍預估第2季營收將季增15-20%，第3季持平，第4季恢復成長；全年營收將成長逾35%、EPS將成長逾50%。嘉澤今年營收預估成長20%，如果不算匯率的影響。野村認為欣興今年Blackwell ABF載板的市占將成長30%以上，欣興則認為可以提前達成野村預期。

另外，野村指出，國巨預期第2季仍可望受惠於提前拉貨需求，短期以伺服器的成長動能最強，匯率對毛利率的衝擊仍低，因為國巨大多數的營收及成本都是當地貨幣計算。臻鼎-KY的海外建廠持續進行，目前訂單逾80%為美元報價，成本逾50%為美元計價（其他主要為人民幣），因此新台幣匯率變動對獲利的衝擊極小。

祥碩 營收 欣興 Computex

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