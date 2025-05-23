就市論勢／「三高」優勢股 伺機布局

盤勢分析

美國關稅豁免90天以來，各主要指數陸續回補4月2日對等關稅跳空缺口，本周舉行的COMPUTEX電腦展亦提振信心。關稅豁免期間美國企業積極拉貨，且美國經濟表現強韌，即使消費者與企業信心受到關稅影響轉趨疲弱，但就業市場表現良好；台股受惠先前外資匯入及豁免期急單大增等利多帶動，短期盤勢受到衝擊有限。

第2季潛在利多還包括美國政府減稅法案有望過關、聯準會即使6月不降息也可能會釋放寬鬆訊息，以及俄烏戰爭有望結束等，成為支持股市持續上漲助力。

但是，市場不確定因素仍未完全解除，包括關稅戰可能升級為科技戰，美國企業上半年已布好可銷售到年底的庫存，台灣廠商第3季與第4季業績恐受影響，且半導體關稅稅率尚未公布，豁免期之後客戶與廠商如何分攤關稅也未確定，均會影響未來企業獲利。

預估8月起第2季財報公布時，還將面臨第2季美元呈弱勢對獲利的影響，造成回檔壓力增加，建議採取逢高適度減碼，保持戰力並待下半年拉回時重新布局2026~2027年的長多部位。

投資建議

選股難度升高，看好技術能力高、市占率高、毛利率高的標的，該類股具備可轉嫁關稅成本優勢，已在美國設廠具先行優勢，或是雖無前述優勢但可以搶占中國大陸喪失的市場比重者。另外，高度成長且規格升級型產業亦可留意。