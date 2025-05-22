中鴻等五檔每股淨值回復至票面以上 23日起開放信用交易

臺灣證券交易所22日宣布，經審核上市公司（不含金股公司）公告申報的第1季財報每股淨值及累積虧損資料，中鴻（2014）、柏承（6141）、泰福-KY（6541）、華安（6657）、雷虎（8033）等五檔可望恢復信用交易，並自23日起實施。

此外，燁興、遠雄來、正達、金萬林-創等四檔將取消信用交易，如興則持續暫停信用交易，實施日期同樣自23日起。

證交所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核第1季財報每股淨值及累積虧損資料，並公布符合暫停與恢復融資融券交易的有價證券調整名單。

證交所表示，每股淨值低於票面，應暫停信用交易的有價證券包括燁興、遠雄來、正達、金萬林-創。

至於每股淨值回復至票面以上，應恢復信用交易的有價證券共有中鴻、柏承、泰福-KY、華安、雷虎等五檔。每股淨值回復至票面以上，但因先前遭打入全額交割，繼續暫停信用交易個股，則有如興一檔。