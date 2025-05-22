快訊

新北晚間掀強風大雨 中和工地鷹架倒塌「現場畫面曝光」占據1線車道

中鴻等五檔每股淨值回復至票面以上 23日起開放信用交易

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所22日宣布，經審核上市公司（不含金股公司）公告申報的第1季財報每股淨值及累積虧損資料，中鴻（2014）、柏承（6141）、泰福-KY（6541）、華安（6657）、雷虎（8033）等五檔可望恢復信用交易，並自23日起實施。

此外，燁興、遠雄來、正達、金萬林-創等四檔將取消信用交易，如興則持續暫停信用交易，實施日期同樣自23日起。

證交所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核第1季財報每股淨值及累積虧損資料，並公布符合暫停與恢復融資融券交易的有價證券調整名單。

證交所表示，每股淨值低於票面，應暫停信用交易的有價證券包括燁興、遠雄來、正達、金萬林-創。

至於每股淨值回復至票面以上，應恢復信用交易的有價證券共有中鴻、柏承、泰福-KY、華安、雷虎等五檔。每股淨值回復至票面以上，但因先前遭打入全額交割，繼續暫停信用交易個股，則有如興一檔。

融券 淨值

延伸閱讀

台股早盤下跌逾百點 台積電開低2元

雷虎自殺式無人快艇亮相 聲稱3特點超出中科院要求標準

全民權證／中鴻 鎖定逾120天

中鋼、中鴻 業績將季季高

相關新聞

野村亞太科技論壇：看好八檔台股 都給予「買進」評等

台北國際電腦展（Computex）本周盛大展開，野村證券於19-20日首度與證交所合辦亞太科技論壇（APAC Tech ...

證交所：燁興等4公司5/23起暫停融資券交易

證交所今天公告上市公司第1季財報每股淨值及累積虧損資料，符合應暫停及恢復融資融券交易的名單，其中燁興、遠雄來、正達、金萬...

美股反彈 科技股領軍重振市場信心

4月初川普宣布對等關稅後，引發經濟市場的衝擊，美國科技類股也因此出現一波明顯的下滑。但隨著最新一季的財報出爐，大型科技股...

最大金主竟非外資！台股跌132點 法人買超21.65億元

台股22日再度斷電，台積電（2330）退出5日線，鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等齊跌逾1%，整...

台股下跌132點收21,670點 台積電下跌8元收982元

美股21日拉回，導致台股22日震盪，早盤以21,733.82點開出，終場收21,670.96點，下跌132.95點，跌幅...

台股面臨「三高」風險 凱基投顧評估恐影響指數空間

雖然美中關稅戰暫時停火，互降關稅有利投資氣氛好轉，凱基投顧認為，後續仍需留意調降後關稅稅率仍高、全球關稅戰不確定性仍高、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。