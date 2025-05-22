中鴻等五檔每股淨值回復至票面以上 23日起開放信用交易
臺灣證券交易所22日宣布，經審核上市公司（不含金股公司）公告申報的第1季財報每股淨值及累積虧損資料，中鴻（2014）、柏承（6141）、泰福-KY（6541）、華安（6657）、雷虎（8033）等五檔可望恢復信用交易，並自23日起實施。
此外，燁興、遠雄來、正達、金萬林-創等四檔將取消信用交易，如興則持續暫停信用交易，實施日期同樣自23日起。
證交所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核第1季財報每股淨值及累積虧損資料，並公布符合暫停與恢復融資融券交易的有價證券調整名單。
證交所表示，每股淨值低於票面，應暫停信用交易的有價證券包括燁興、遠雄來、正達、金萬林-創。
至於每股淨值回復至票面以上，應恢復信用交易的有價證券共有中鴻、柏承、泰福-KY、華安、雷虎等五檔。每股淨值回復至票面以上，但因先前遭打入全額交割，繼續暫停信用交易個股，則有如興一檔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言