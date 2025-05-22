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市場關注機器人概念股 法人點名這幾檔台廠有望受惠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

輝達（NVIDIA）於Computex 2025 推出 Isaac GR00T N1.5，為首次更新，並維持開源且可客製化的特性，法人指出，預期隨著 NVIDIA 模型的迭代更新，將加速機器人新創公司的商業化腳步，台廠方面，相關廠商上銀（2049）、和大與盟立合作投資的子公司盟英科技、鈞興-KY（4571）、台灣精銳（4583）。另外隨著 NVIDIA Jetson Thor 平台的應用，預期相關工業電腦廠商研華（2395）、宸曜（6922）也有望受惠。

法人表示，此次輝達也同時發表 Isaac GR00T-Dreams，這是一項用於合成運動資料生成的設計藍圖，目的在協助生成大量合成運動資料，供開發者用來教導機器人學習新行為，包括如何適應變化中的環境。

法人指出，目前多家人形機器人與機器人開發商，包括 Agility Robotics、Boston Dynamics、NEURA Robotics、以及小鵬機器人等都正在採用 NVIDIA Isaac 平台的技術，以推進人形機器人的研發與部署，預期隨著 NVIDIA 模型的迭代更新，將加速機器人新創公司的商業化腳步。

機器人 NVIDIA

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