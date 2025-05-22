外資買超22.62億元 搶進金融股

台股今天下跌132.95點，收在21670.96點，成交值新台幣2976.5億元。外資買超22.62億元，買超前10名以金融股居多，有國泰金和永豐金等5檔。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股先前在22000點以上盤整長達5個月，目前半年線和年線也在22000點附近，22000點為密集套牢區，隨著指數短期漲勢已大，且逼近壓力區，陷入整理走勢尚屬合理。

黃國偉說，台股這波反彈主要是由外資買超推升，外資動向將牽動台股後市走向，是重要觀察指標。美國關稅措施目前仍未定案，依然是市場關注重點。

外資及陸資今天買超22.62億元，投信買超44.57億元，自營商賣超45.55億元；三大法人合計買超21.64億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名以金融股居多，有國泰金、永豐金、中信金、凱基金及第一金。

外資雖然買超，國泰金等股價漲跌互見，其中，國泰金上漲2.1元，漲幅逾3%，表現最佳，凱基金小漲0.05元，永豐金下跌0.05元，中信金和第一金分別下跌0.1及0.2元。

外資其餘買超前10名還有元大台灣50反1、遠東新、南亞科、台泥及精成科。

外資賣超前10名有復華富時不動產、群創、亞泥、中鋼、期街口布蘭特正2、寶成、兆豐金、元大滬深300正2、統一及大成鋼。