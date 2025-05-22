快訊

Andy老師向法院申請查帳成功 家寧預告今晚6時「公開真相」

日職／新庄剛志夢幻劇本難產 古林睿煬首球挨轟、1局投23球

違反詐防條例！Meta遭重罰100萬元 數發部曝原因

外資買超22.62億元 搶進金融股

中央社／ 台北22日電

台股今天下跌132.95點，收在21670.96點，成交值新台幣2976.5億元。外資買超22.62億元，買超前10名以金融股居多，有國泰金和永豐金等5檔。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股先前在22000點以上盤整長達5個月，目前半年線和年線也在22000點附近，22000點為密集套牢區，隨著指數短期漲勢已大，且逼近壓力區，陷入整理走勢尚屬合理。

黃國偉說，台股這波反彈主要是由外資買超推升，外資動向將牽動台股後市走向，是重要觀察指標。美國關稅措施目前仍未定案，依然是市場關注重點。

外資及陸資今天買超22.62億元，投信買超44.57億元，自營商賣超45.55億元；三大法人合計買超21.64億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名以金融股居多，有國泰金、永豐金、中信金、凱基金及第一金。

外資雖然買超，國泰金等股價漲跌互見，其中，國泰金上漲2.1元，漲幅逾3%，表現最佳，凱基金小漲0.05元，永豐金下跌0.05元，中信金和第一金分別下跌0.1及0.2元。

外資其餘買超前10名還有元大台灣50反1、遠東新、南亞科、台泥及精成科。

外資賣超前10名有復華富時不動產、群創、亞泥、中鋼、期街口布蘭特正2、寶成、兆豐金、元大滬深300正2、統一及大成鋼。

外資 國泰金 台股

延伸閱讀

空國泰金（2282）以為債跌、美元跌是雙重打擊！卻慘賠50萬停損出場

中信金、國泰金變飆股？14天漲逾9％掀熱議 網猜：等ETF接完就倒貨

永豐金大股東 加碼自家股

AI教父加持！這檔金融股飄香 不敗教主也讚：股價再向上

相關新聞

美股反彈 科技股領軍重振市場信心

4月初川普宣布對等關稅後，引發經濟市場的衝擊，美國科技類股也因此出現一波明顯的下滑。但隨著最新一季的財報出爐，大型科技股...

最大金主竟非外資！台股跌132點 法人買超21.65億元

台股22日再度斷電，台積電（2330）退出5日線，鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等齊跌逾1%，整...

台股下跌132點收21,670點 台積電下跌8元收982元

美股21日拉回，導致台股22日震盪，早盤以21,733.82點開出，終場收21,670.96點，下跌132.95點，跌幅...

台股面臨「三高」風險 凱基投顧評估恐影響指數空間

雖然美中關稅戰暫時停火，互降關稅有利投資氣氛好轉，凱基投顧認為，後續仍需留意調降後關稅稅率仍高、全球關稅戰不確定性仍高、...

台幣升破30近了！輝達話題延燒 資產股續夯、2檔掛漲停

台股22日斷電摸黑，集中市場指數跌破5日線，但新台幣匯率走升挑戰30關，加上AI巨擘輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳...

貨櫃要搶艙了？ 萬海一度飆漲停、領軍航運股翻紅 類股漲幅居冠

台股22日開低，盤中下跌逾兩百點，各類股下跌居多， 不過， 航運類股卻是開低走高，盤中翻紅，類股漲幅逾2%， 漲幅領先各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。