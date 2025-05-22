美上修GDP 科技股長期成長潛力仍具吸引力

美國總統川普2025年4月宣布對等關稅後，引發經濟市場的衝擊，美國科技類股也因此出現一波明顯的下滑。但隨著最新一季的財報出爐，大型科技股表現普遍優於預期，加上美國聯準會釋出不急於降息的訊號，並上修今年GDP預估，帶動市場情緒逐漸回穩，科技股也隨之出現修正後回彈，顯示科技股長期成長潛力仍具吸引力。

凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮指出，即使各國金融市場短線受到關稅影響，但主要國家股市指數近一月普遍回彈，費城半導體與NASDAQ指數分別上漲27.61%、17.54%，反映美股在先前修正後明顯的反彈。此外，根據最新一季S&P500企業財報，已公布財報企業中有超過七成財報優於預期，市場上修第1季企業獲利年增率至13.6%，企業獲利的成長成為美股反彈的關鍵支撐之一，但市場對後續的展望仍相對謹慎，觀察重點轉向利率政策、後續關稅政策走向以及市場資金動能是否能延續。

儘管美中已於日前宣布互降關稅並暫停報復性措施90天，但企業普遍擔心未來談判過程中可能出現立場反覆，市場對於政策的變動仍抱持著謹慎的態度。馮紹榮表示，企業為降低成本上升的風險，近期普遍出現提前備貨現象，IC 設計、伺服器、連接器等供應鏈訂單動能轉強。馮紹榮表示，這波備貨潮可望帶動第2季財報的表現，但也須留意需求提前反映所帶來的時序錯位，可能使第3季動能略為趨緩。整體而言，全年企業營運表現仍有望接近原先預估水準，反映企業備貨策略在短期內有效支撐出貨動能。

從產業面來看，隨著AI應用快速發展，企業對運算效能與儲存需求大幅攀升，帶動雲端基礎建設持續升級，美系四大雲端服務供應商（CSP）在最新財報中繳出亮眼成績，反映出雲端市場動能依舊強勁。AI應用、雲端運算與高效能伺服器等仍是企業資本支出的重要方向，帶動相關供應鏈的訂單需求。市場對這些具備長期成長趨勢的產業維持高度關注，也讓部分具備實質訂單能見度的族群成為短期資金青睞的焦點。

在投資策略上，由於資金輪動快速，建議以具備產業趨勢與財報支撐的標的為主。中長期來看，市場仍須持續觀察美國利率政策走向與企業資本支出意願的變化，尤其是通膨與就業數據仍會影響政策定調，並進一步牽動市場情緒。總體而言，科技產業在AI應用與雲端架構推進下，仍有機會扮演資金聚焦的核心角色，成為驅動市場下一階段行情的關鍵力量。