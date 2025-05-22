除權息旺季高息股多為上漲 統一台股高息基金鎖定高殖利率題材

川普關稅及半導體政策不確定性，推動資金流向相對抗跌的高殖利率股票，除權息旺季的企業股息發放，資金活水挹注也有利後續填權息走勢，加上適逢多檔高股息ETF換股，使近期台股高息股成為市場焦點。

統一投信表示，歷史經驗顯示，台股高息股在除權息旺季期間，正報酬機率達到七成，報酬率亦可期待。今年國際貿易局勢變化大，加劇金融市場震盪，投資人可以配置台股高息基金，不僅具備股息保護帶來的下檔保護，還有機會獲得企業股息收益。

統一投信表示，台股除權息高峰約落在每年的6至8月。據彭博統計過去十年台股除權息旺季數據，臺灣高股息含息報酬指數及加權報酬指數正報酬機率達到七成。十年中有六個年度，臺灣高股息含息報酬指數的表現優於加權報酬指數。檢視長期平均績效，近十年除權息旺季，臺灣高股息含息報酬指數平均報酬率為3.1%，高於加權報酬指數的2.3%。若以除權息旺季上漲年度來說，臺灣高股息含息報酬指數平均報酬率為8.5%，更優於加權報酬指數的4.9%，顯示高息股在除權息旺季時相對其他類股，較容易獲得資金青睞。

統一台灣高息優選基金基金經理人陳釧瑤表示，在對等關稅暫緩實施的90天期限內，預期廠商會有回補庫存的搶運潮，運輸類股營運可望受惠，加上具備高殖利率題材，有利該族群後市表現。而除權息旺季的資金流入，也有機會為高息股股價帶來支撐。

統一投信提醒，投資人選擇配息型基金時，需留意基金過去配息不代表未來配息，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。