最大金主竟非外資！台股跌132點 法人買超21.65億元

台股22日再度斷電，台積電（2330）退出5日線，鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等齊跌逾1%，整體電子成交比重降至近52%，盤面倚靠海運與資產、比特幣等題材概念族群抗空，終場集中市場跌132.95點、收21,670.96點，總成交值2,976.51億元，三大法人買超21.65億元。

統計三大法人22日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超22.63億元；投信買超44.57億元；自營商賣超（合計）45.55億元，其中自營商（自行買賣）賣超19.09億元、自營商（避險）賣超26.46億元。

22日集中市場丟失5日線，盤中一度下挫218.6點、探至21,585.31點，終場跌點收斂至132點，除了貨櫃三雄放量推進成為抗空最大功臣以外，亦有多檔個股發動攻勢助拳，包括：志聖漲9.93%、收166元；精成科漲9.97%、收81.6元；台灣精銳漲9.33%、收820元；鈞興-KY漲6.96%、收169元；聯上發漲8.12%、收12.65元；中櫃漲3.21%、收32.2元；迅得漲3.92%、收185.5元。

另，盤面上共有3檔成交值突破百億元，貨櫃三雄即占兩位。其中，台積電跌0.81%、收982元，總成交值183.12億元，成交量1萬8,645張，股價盤中最高988元、最低979元；陽明漲4.32%、收86.9元，總成交值151.74億元，成交量17萬6,956張，盤中最高87.8元、最低81.3元；萬海以漲停126.5元作收，總成交值129.44億元，成交量10萬7139張，盤中最高126.5元、最低112元。

而14千金僅力旺、川湖、弘塑、印能科技4檔收高，其中又以弘塑漲5.19%、收1,215元，表現最為強勁；而股王信驊、股后世芯-KY雙雙跌逾2%，分別收低在3,810元、2,900元。