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台股下跌132點收21,670點 台積電下跌8元收982元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股22日震盪，早盤以21,733.82點開出，終場收21,670.96點，下跌132.95點，跌幅0.61%。（聯合報系資料庫）
台股22日震盪，早盤以21,733.82點開出，終場收21,670.96點，下跌132.95點，跌幅0.61%。（聯合報系資料庫）

美股21日拉回，導致台股22日震盪，早盤以21,733.82點開出，終場收21,670.96點，下跌132.95點，跌幅0.61%，成交量2,976.5億元。櫃買則收228.98點，下跌1.28點，台積電（2330）收982元，下跌8元。

盤面上以類股來看，以塑膠、玻陶、鋼鐵、油電燃氣、橡膠、水泥、運動休閒表現較為弱勢，另外則以航運、綠能環保、電機機械、觀光餐飲等較為抗跌。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，高技（5439）、世芯-KY（3661）、中信金（2891）、鴻海（2317）、元太（8069）、聯發科（2454）、聯電（2303）、南亞科（2408）、台光電（2383）、華城（1519）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、台達電（2308）等。

而量大抗跌的則有，陽明海運（2609）、萬海航運（2615）、金像電（2368）、長榮海運（2603）、國泰金（2882）、士電（1503）、精成科（6191）、弘塑（3131）、材料-KY（4763）、川湖（2059）、萬潤（6187）、亞力（1514）、亞光（3019）、達邁（3645）、台灣精銳（4583）、富邦金（2881）、信立（4303）、山富（2743）等。

統一投顧表示，本周持續圍繞Computex展及科技大老演說。21日美國20年期公債拍賣慘淡，引發投資市場重燃美國債務問題將衝擊全球經濟的擔憂，避險情緒增溫。台股從4/9起已反彈逾4千點，盤面維持良性輪動的高檔震盪格局；但技術面量價背離，且技術指標高檔鈍化，加上外資期貨空單高水位，操作上建議低接不追高。選股仍以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、任天堂概念股、成衣製鞋、資產營建、航運、軍工等族群。

萬海 美國 概念股 台股 台積電

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