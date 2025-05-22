台股面臨「三高」風險 凱基投顧評估恐影響指數空間

雖然美中關稅戰暫時停火，互降關稅有利投資氣氛好轉，凱基投顧認為，後續仍需留意調降後關稅稅率仍高、全球關稅戰不確定性仍高、終端需求下修的風險仍高等三大風險，預期將影響大盤指數上檔空間。

川普關稅政策主導今年以來台股表現，行情出現上沖下洗走勢，先急跌6,600點、跌幅達28%後，後來又急彈4,400點、漲幅達25%。

凱基投顧指出，美中雙方意外達成協議，互相降低關稅並維持90日，這段期間美國對中國大陸進口商品的關稅雖有所減少，但實際最新稅率仍達到37.5%至55.0%，這樣的高稅率對於一般代工產業來說，恐無利可圖，很難期待美中雙方能恢復正常貿易。

此外，雖然美中關稅戰暫時停火，但對台股最關鍵的晶片關稅與對等關稅至今尚未定案，意味不利因素仍未完全消除。

儘管台廠在晶片關稅下具有一定的轉嫁能力，但美國客戶將關稅成本轉嫁給消費者所導致的需求疲弱，將會間接影響最終訂單。

即使英國、中國大陸陸續與美國達成某種程度貿易協議，市場樂觀預期對等關稅稅率應會落在10%至30%間，遠低於川普在解放日宣布的20%至50%，但仍將對經濟造成顯著衝擊。

根據彼得森國際經濟研究所估計，如果川普對全球各國徵收10%關稅，對於美國GDP最大衝擊幅度將達0.4%至0.8%，衝擊將持續三年時間。

凱基投顧提醒，關稅提前拉貨效應，使台股上半年營運淡季不淡，但下半年旺季恐不如預期，若考量後續關稅戰對需求的影響，以及新台幣升值對競爭力與盈餘的衝擊，接下來企業獲利展望可能進一步下修，從而壓抑指數表現。

凱基投顧研判，台股目前為短多中空格局，建議投資人布局重點為需求具有韌性的AI股，並避開需求有下修風險的族群，例如PC、手機、消費性電子、成衣、製鞋、自行車等。