快訊

日職／孫易磊升一軍！ 新庄剛志驚人計畫：古林8局、孫後援

懶人包／Google I/O超狂！推AI搜尋、Veo 3、虛擬試穿 九大新功能、亮點一次看

第二波！國民黨土樹三鶯區黨部被搜索 黨部主委證實

台股面臨「三高」風險 凱基投顧評估恐影響指數空間

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
雖然美中關稅戰暫時停火，互降關稅有利投資氣氛好轉，凱基投顧認為，後續仍需留意調降後關稅稅率仍高、全球關稅戰不確定性仍高、終端需求下修的風險仍高等三大風險。聯合報系資料照
雖然美中關稅戰暫時停火，互降關稅有利投資氣氛好轉，凱基投顧認為，後續仍需留意調降後關稅稅率仍高、全球關稅戰不確定性仍高、終端需求下修的風險仍高等三大風險。聯合報系資料照

雖然美中關稅戰暫時停火，互降關稅有利投資氣氛好轉，凱基投顧認為，後續仍需留意調降後關稅稅率仍高、全球關稅戰不確定性仍高、終端需求下修的風險仍高等三大風險，預期將影響大盤指數上檔空間。

川普關稅政策主導今年以來台股表現，行情出現上沖下洗走勢，先急跌6,600點、跌幅達28%後，後來又急彈4,400點、漲幅達25%。

凱基投顧指出，美中雙方意外達成協議，互相降低關稅並維持90日，這段期間美國對中國大陸進口商品的關稅雖有所減少，但實際最新稅率仍達到37.5%至55.0%，這樣的高稅率對於一般代工產業來說，恐無利可圖，很難期待美中雙方能恢復正常貿易。

此外，雖然美中關稅戰暫時停火，但對台股最關鍵的晶片關稅與對等關稅至今尚未定案，意味不利因素仍未完全消除。

儘管台廠在晶片關稅下具有一定的轉嫁能力，但美國客戶將關稅成本轉嫁給消費者所導致的需求疲弱，將會間接影響最終訂單。

即使英國、中國大陸陸續與美國達成某種程度貿易協議，市場樂觀預期對等關稅稅率應會落在10%至30%間，遠低於川普在解放日宣布的20%至50%，但仍將對經濟造成顯著衝擊。

根據彼得森國際經濟研究所估計，如果川普對全球各國徵收10%關稅，對於美國GDP最大衝擊幅度將達0.4%至0.8%，衝擊將持續三年時間。

凱基投顧提醒，關稅提前拉貨效應，使台股上半年營運淡季不淡，但下半年旺季恐不如預期，若考量後續關稅戰對需求的影響，以及新台幣升值對競爭力與盈餘的衝擊，接下來企業獲利展望可能進一步下修，從而壓抑指數表現。

凱基投顧研判，台股目前為短多中空格局，建議投資人布局重點為需求具有韌性的AI股，並避開需求有下修風險的族群，例如PC、手機、消費性電子、成衣、製鞋、自行車等。

關稅 晶片 川普 台股 凱基投顧

延伸閱讀

賴總統執政周年談話兩岸「消音」？學者曝背後考量

禁藥運動會明年賭城首度舉辦 川普長子投資支持

白宮對峙再上演！川普會南非總統當場秀影片 指控當地白人遭種族滅絕

金融市場已發出警告 克魯曼：川普政府面臨「特拉斯時刻」

相關新聞

台股下跌132點收21,670點 台積電下跌8元收982元

美股21日拉回，導致台股22日震盪，早盤以21,733.82點開出，終場收21,670.96點，下跌132.95點，跌幅...

貨櫃要搶艙了？ 萬海一度飆漲停、領軍航運股翻紅 類股漲幅居冠

台股22日開低，盤中下跌逾兩百點，各類股下跌居多， 不過， 航運類股卻是開低走高，盤中翻紅，類股漲幅逾2%， 漲幅領先各...

台股面臨「三高」風險 凱基投顧評估恐影響指數空間

雖然美中關稅戰暫時停火，互降關稅有利投資氣氛好轉，凱基投顧認為，後續仍需留意調降後關稅稅率仍高、全球關稅戰不確定性仍高、...

台幣升破30近了！輝達話題延燒 資產股續夯、2檔掛漲停

台股22日斷電摸黑，集中市場指數跌破5日線，但新台幣匯率走升挑戰30關，加上AI巨擘輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳...

電子、傳產走弱 台股盤中下挫218點跌破21600點

台股今天在電子和傳統產業股走弱下，指數開低走低，盤中一度跌破21600點關卡，滑落至21585.31點，下跌218.6點

比特幣飆破11萬美元！台廠概念股狂歡、青雲快攻鎖漲停

比特幣再創天價，台廠概念股聞訊大喜，青雲（5386）快攻漲停鎖住最high。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。