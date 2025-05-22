全球搶櫃大戰開打！萬海亮燈、陽明補漲 長榮也走強

美中同意在接下來90天內調降雙邊關稅，北美客戶急著補庫存，大陸廠商擔心關稅又起變化，只要訂單確認後急著找艙位出貨，全球貨櫃輪市場已經開始上演搶櫃、搶艙大戰，萬海航運（2615）22日股價盤中領軍攻上漲停再創波段新高，來到126.5元，陽明海運（2609）落後補漲，長榮海運（2603）繼續走強。

物流業者轉述，明明有90天出貨期，兩方都急著搶艙出貨，主要是4月川普的政策下得太急，嚇到大家。五月北美-遠東貨櫃已經滿倉，6月想要準時到北美的艙位，價格已喊到每40呎櫃6,000美元，漲幅達1倍。

美西每FEU（40呎櫃）達3,091美元，漲幅31.7%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達4,069美元，漲幅22%。由於5月艙位已經全滿，所有人都要爭取6月出貨，所以6月艙位非常緊俏，市場價格也跟著變動大，才會傳出已經有物流業喊價一個40呎櫃會飆到6,000美元。

陽明海運分析，美國大賣場的存貨周轉率約9次，等於是50天一個周期，最多庫存可以支撐90天，現在美國許多大賣場的庫存已經降到最低水位；尤其，現在開始出貨，從亞洲到美國也要35-40天，還要提貨出關上架，所以現在面臨無貨可賣的壓力非常大。

根據物流業者表示，之前中國大陸沒出貨開始出貨，然而大量的航班在之前都已經取消，許多的船都投入歐洲線；隨著現在航商要因應市場需求，又要把船拉回跑北美線，船公司把船調陸續拉回美國線，歐洲線繞行好望角情況沒有改變，船舶需求量大，將會再度出現缺船的情況。

不只是船舶調度吃緊，去年以來歐洲各大碼頭德國的漢堡、德國的鹿特丹、比利時安特衛普都一直有塞港的問題，一直沒有獲利解決；目前塞港的天數達到7天以上，再加上船舶減少的情況下，船舶周轉的壓力會更大。

全球海運市場都摩拳擦掌準備迎接需求回籠，美國已經傳出大型通路商庫存去化後，即將出現無貨可賣窘境，這個事情對於美國消費者來說是一件大事，隨著美中兩邊初步談成協議後，只要客戶雙方談好新關稅的支付方式後，都是急著要出貨，才能趕上開學潮及感恩節的需求。

回憶疫情期間，造成全球供應鏈斷貨，供應鏈交期拉長，造就海運市場因為供、需嚴重失衡，海運市場出現連續二年的大多頭榮景。這個道理很簡單，疫情發生時，所有的商業行為停擺，各種需求還是存在，等到大家開始出貨後，過度集中需求出籠，立即造成海運市場供、需失衡。