台幣升破30近了！輝達話題延燒 資產股續夯、2檔掛漲停

台股22日斷電摸黑，集中市場指數跌破5日線，但新台幣匯率走升挑戰30關，加上AI巨擘輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科，資產族群多頭熱情不減，新紡（1419）、台火（9902）攜手快攻漲停，士紙（1903）、士電（1503）、南紡（1440）、大同（2371）、台肥（1722）等也拚穩高檔，成為抗空要角之一。

其中，最受市場關注的便是「士林三寶」士紙、新紡、士電。觀察本周以來股價表現，新紡漲幅已達41%、士紙約15%、士電約2.72%，而5月以來，新紡已飆升近65%、士紙約46%、士電約33%。

儘管新台幣在五月初經歷一段猛烈升值後趨緩，但近期仍維持緩步走升的強勁態勢。根據最新資料顯示，新台幣22日開盤兌美元為30.160元、升值1.9分，盤中升幅擴大至逾1角，見到30.01字頭。法人指出，新台幣匯率走強對於土地資產占比較高的資產概念股來說，其資產評價有望因此提升，進而受到資金關注。

此外，輝達執行長黃仁勳宣布台灣總部將設立於台北市北投士林區，並表示選擇北士科的原因在於該地點極具吸引力，且腹地大小剛好且完美，非常適合輝達的需求。預期將成為區域房市啟動新一波成長的動能。對於在北士科擁有大量資產或推案的企業構成直接利多。包括一些在北士科擁有建案的建商也受到題材面的加持，包括華固（2548）、愛山林（2540）、達麗（6177）、新潤（6186）、達欣工（2535）等都有表現，且在市場波動中相對抗跌。22日新潤、華固、愛山林也力穩高檔，展現抗跌氣勢。

整體而言，新台幣的升值趨勢提供了資產股資產評價提升的想像空間，而輝達總部落腳北士科的確定消息，則直接引爆了士林區相關資產股和區域建商的股價行情。這兩大題材疊加效應之下，也使得資產概念股成為當前吸睛焦點。