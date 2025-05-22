貨櫃要搶艙了？ 萬海一度飆漲停、領軍航運股翻紅 類股漲幅居冠

台股22日開低，盤中下跌逾兩百點，各類股下跌居多， 不過， 航運類股卻是開低走高，盤中翻紅，類股漲幅逾2%， 漲幅領先各類股，萬海航運（2615）為領軍上攻要角，股價雖然開低，但開盤不到半小時就翻紅，且快速往上拉高，一度衝達126.5元，攻上漲停。

台股早盤以21,733.82點開低，一度下滑至21,585.31點，下跌218.6點，盤中下跌逾兩百點，類股下跌居多，以航運股、電機機械、綠能環保表現抗跌，尤其是航運股開低走高，盤中翻紅上漲逾2%，漲幅居各類股冠軍。

最新一期5月16日公布的上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上漲9.97%至1,479.39點；其中美西每FEU（40呎櫃）達3,091美元，較前一期大漲744美元，漲幅31.7%；美東每FEU（40呎櫃）達4,069美元，較前一期大漲734美元，漲幅22%。隨著運價上漲，有助貨運業者未來營收、獲利的表現。

本土法人針對貨櫃海運產業發出研究報告，認為美中關稅戰休兵，將激勵貨主提前布局開學季、感恩節及耶誕節等節慶商機，出貨意願提升；由於艙位調度需要時間，短期美洲線運價將有顯著上揚的空間。

據了解，5月下旬、6月起美歐線貨櫃海運都將持續漲價，在貨櫃航運產業氣氛轉佳之下，法人同步調升長榮海運（2603）、陽明海運（2609）、萬海投資評等調升至「買進」，目標價分別為293元、97元、122元。

萬海公布自結4月損益，4月營收114.38億元，稅後虧損3.02億元，年減112.84%，每股淨損0.11元，主要是因美國關稅戰出貨量減少，加上新台幣升值造成未實現匯兌損失，但在美中關稅戰暫停90天，全球運價急速回升的情況下，預期5月營收、獲利將恢復成長。

萬海今年第1季合併營收370.9億元，稅後純益87.32億元，年增88.88%，EPS為3.11元；22日以114元開低後一度下滑至112元，隨後快速往上拉升翻紅，且在午盤後再出現急拉，一度攻上漲停126.5元。

萬海大漲，成為航運股的領頭羊，陽明及長榮也跟著翻紅，陽明以82.6元開低後走高，一度拉升至87.8元，盤中漲幅逾4%，長榮以254.5元開低， 同樣是翻紅的表現，一度衝達262.5元，盤中漲幅逾1%。

另外， 中櫃（2613）也翻紅， 盤中上漲逾7%；長榮航（2618）、台驊控股（2636）、台航（2617）、志信（2611）、中航（2612）等股也是翻紅的表現，航運股盤中漲幅逾2%。