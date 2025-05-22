美股全面下殺 台積電千元關卡下震盪、跌破5日線
美股昨晚全面下殺，台積電ADR走弱，拖累台積電（2330）台股現股22日千元下持續震盪，跌破五日線同時，五日線已下彎。法人分析，目前科技股電腦展題材與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳題材已鈍化，轉為個股表現，包含資安軟體、個別題材股東會股受關注。
美國國會正準備表決總統川普支持的大規模減稅法案，市場擔憂財政赤字增加，加上20年期美國公債拍賣慘淡，30年期美債殖利率本周第二次升至5%以上，美股周三全面下殺，銀行股領跌，台積電ADR收跌0.87%。
籌碼部分，21日外資買超302.3億元；台指期空單增1,002口，淨空單持38,846口。買超金額前5名台積電、中信金（2891）、聯電（2303）、國泰金（2882）、聯發科（2454）。至於賣超金額前5名元太（8069）、陽明海運（2609）、南亞科（2408）、長榮海運（2603）、亞泥（1102）。
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