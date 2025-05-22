美股全面下殺 台積電千元關卡下震盪、跌破5日線

經過了4月初的崩跌，沒有人能想到在後來的時間裡，市場表現居然這麼的強勁。 我們在4月13日（當時是股災最低點）就曾經提到，這裡要破底的機會不大；5月初，又特別拉了一張圖出來分享 歷年每一次空頭，最深就是跌3成，事後來看這一波最深就是3成。不過出乎預料的是後面這一波反彈居然這麼強勁，5月初畫這張圖，提過這邊經過一個缺口，要過沒有那麼容易。 那時候也還在等半導體關稅宣布後的市場反應，結果川普至今未提半導體關稅，就已經把過去的跌幅都收復。

2025-05-22 10:18