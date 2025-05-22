比特幣飆破11萬美元！台廠概念股狂歡、青雲快攻鎖漲停

比特幣再創天價，台廠概念股聞訊大喜，青雲（5386）快攻漲停鎖住最high。

據CNBC報價，比特幣價格一度漲破11萬美元大關，最高觸及110,716美元，創下歷史新高，突破先前在川普1月20日就職前後創下的紀錄高點，並帶動乙太幣、瑞波幣（XRP）等隨之上揚；此外，比特幣市值突破2兆美元、直逼2.2兆美元，亦再創歷史新高，並超越亞馬遜成為全球市值排名第五大的資產。

受比特幣再創天價消息激勵，台廠概念股歡無懼台股大盤回落5日線下，由青雲發動快攻強鎖漲停78.4元帶隊，引領映泰（2399）漲逾5%，曜越（3540）、麗臺（2465）、承啟（2425）、撼訊（6150）、利機（3444）等聯袂漲逾3%，成為盤面抗空悍將。

近期，比特幣與加密貨幣市場持續上漲，主要受美國監管利多因素推動。其中，穩定幣法案在參議院獲得推進，並正準備進入全體辯論階段，跨黨派小組力求本周通過該法案。

Galaxy Digital創辦人兼執行長諾沃格拉茲表示，美國監管態度轉變，使加密產業逐步獲得接受，進而釋放市場動能。比特幣今年已上漲約14%，表現優於美股等風險資產，而那斯達克100指數自去年12月以來則下跌約2%。市場關注監管進展，預期將影響加密貨幣的後續走勢。

另一方面，美國聯準會（Fed）最近悄悄採取量化寬鬆（QE）購債行動，據MarketWatch報導，Fed上周四天累計買了價值436億美元的美國公債。分析師表示，Fed不動聲色買進美債、在市場挹注資金，可能加速黃金、比特幣、拉美資產漲勢。

不過，加密貨幣價值飆升，也引發了一些犯罪問題。比特幣飆升之下，幣圈人士身價也同步水漲船高，但這些富豪的「線上財富」引發人身安全威脅，國際間傳出犯罪者正企圖對幣圈主管及其家人進行暴力綁架，以索求用加密貨幣支付的數百萬美元贖金。此外，美國最大加密貨幣交易所Coinbase日前也表示，犯罪集團以非法手段竊取詐騙該交易所客戶個資，並以電郵聯繫，勒索價值2,000萬元的比特幣贖金，否則就要公開竊得的客戶資料。